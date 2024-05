Vivi la primavera nella Regione dolomitica Alpe di Siusi: 5 emozionanti esperienze da fare in Alto Adige

Siete alla ricerca di un luogo in cui ricaricarvi e fare attività all’aria aperta? La Regione dolomitica Alpe di Siusi, in Alto Adige, offre tutto quello di cui avete bisogno. E in primavera l’atmosfera è magica!

Paesaggi incantati con distese fiorite e vette ancora innevate: nella Regione dolomitica Alpe di Siusi la primavera è spettacolare. In questa stagione la natura dà il meglio di sé ed è il momento ideale per esplorare l’Alto Adige, respirare aria pura di montagna e ritrovare l’equilibrio interiore.

Scopriamo le esperienze imperdibili da vivere a 2000 metri sull’altopiano più grande d’Europa, ma anche nei pittoreschi villaggi delle Dolomiti, dove accoglienza e tradizione sono di casa.

Le escursioni per celebrare il risveglio della natura

Nella Regione dolomitica Alpe di Siusi c’è l’imbarazzo della scelta per chi ama le escursioni e fare passeggiate nel verde. Assolutamente da non perdere sui pascoli alpini la meravigliosa fioritura dei crochi sull’altopiano, che – con le sue sfumature bianche e viola – regala un colpo d’occhio incredibile.

La magia si ripete ogni anno per un massimo di due settimane, a partire dalla seconda metà di maggio, quando una distesa di fiori fa capolino dal manto nevoso che si scioglie. Un’altra escursione consigliatissima è quella alla scoperta del Parco naturale Sciliar-Catinaccio: ad accompagnare i visitatori, fra pascoli, prati e ruscelli, la guida Riccardo Insam. Durante il percorso ci si imbatte anche in numerose specie di fiori rari.

Merita una visita anche il grazioso laghetto di Fiè, ai piedi dello Sciliar. Qui potete fare una passeggiata, rilassarvi mentre il sole vi bacia o concedervi un emozionante giro in barca.

Volete fare un tuffo nel Medioevo? Percorrete il sentiero del celebre menestrello Oswald von Wolkenstein. L’itinerario è adatto alle famiglie e collega le rovine di Castelvecchio con quelle di Castel Salego (due luoghi mistici, dove pare abbia vissuto il compositore e poeta).

Infine, un must per chi vuole vivere le Dolomiti, paradiso dichiarato patrimonio UNESCO dell’Umanità, è rappresentato dal tour (di 3 giorni) delle baite sull’Alpe di Siusi: si parte dal massiccio dello Sciliar, cima simbolo dell’Alto Adige, per raggiungere alcuni storici rifugi della zona. L’incantevole panorama ripaga di ogni fatica!

Alpe di Siusi Balance per ritrovare l’armonia

Se siete alla ricerca di un luogo in cui staccare la spina e ricaricarvi, la Regione dolomitica Alpe di Siusi è la meta che fa per voi. Dal 7 maggio al 29 giugno è possibile partecipare all’iniziativa “Seiser Alm Balance” per ritrovare il proprio benessere a contatto con la natura. Le attività, riservate gratuitamente a chi alloggia nelle strutture aderenti, accontentano proprio tutti: in programma ci sono sessioni di yoga, escursioni (a piedi o in mountain-bike) per godere del panorama sulle cime dolomitiche (Sciliar, Sassolungo, Sassopiatto e Catinaccio) e workshop dedicati al benessere e alle tradizioni locali.

Fra gli eventi più interessanti spicca il bagno alpino nel bosco, durante il quale ci si immergerà – con tutti i sensi – nella foresta incontaminata che circonda l’idilliaco paese Siusi allo Sciliar.

Si potrà scoprire, inoltre, l’arte dell’intreccio dei salici (usati per realizzare lampade e decorazioni varie), che vanta una tradizione di oltre 10.000 anni ed è nota per il suo potere rilassante.

Festival del gusto Dolomites per assaporare l’Alto Adige

L’Alto Adige è un vero paradiso naturale, ma anche terra di sapori autentici, dove gustare prodotti tipici e di stagione. Dal 2 al 16 giugno andrà in scena il “Festival del gusto Dolomites”: in questo periodo gli amanti dell’enogastronomia potranno assaggiare – nei vari locali e hotel che aderiscono – prelibati piatti preparati con ingredienti a km zero, provenienti al 100% dalla regione delle Dolomiti dell’Alpe di Siusi.

A dare il via all’evento il 2 giugno sarà il Bergler Harass, il pic nic gourmet ai piedi del Catinaccio. I partecipanti potranno gustare specialità tipiche, come il pane di Tires e il formaggio di pecora, su un prato alpino con un piccolo stagno, all’ombra di maestosi larici.

Rigenerarsi col bagno di fieno

In Alto Adige si può vivere un’esperienza unica e rigenerante: il bagno di fieno, che ebbe origine nella località termale di Fiè allo Sciliar e vanta una tradizione ultracentenaria legata a un’usanza contadina.

Durante la mietitura, infatti, gli agricoltori dormivano nel fieno per poi risvegliarsi carichi il mattino successivo. Oggi quest’abitudine si è trasformata in un vero e proprio trattamento di benessere disponibile in diversi hotel e centri Spa.

Il fieno utilizzato viene tagliato (da prati non concimati) solo la mattina presto, ancora umido di rugiada, o la sera e dopo la raccolta viene lasciato a essiccare per almeno tre giorni e infine arricchito con erbe alpine come l’arnica, l’achillea e la genziana.

Un tuffo nella storia e nell’arte

La Regione dolomitica Alpe di Siusi non è soltanto il luogo perfetto per chi ama la montagna. Meritano una visita i villaggi fiabeschi a valle: Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fie allo Sciliar e Tires al Catinaccio.

Castelrotto, annoverato fra i Borghi più belli d’Italia, è noto per il suo campanile barocco, che si raggiunge salendo per ben 325 gradini. Se siete allenati, non tiratevi indietro: ne vale decisamente la pena per la vista spettacolare sulle Dolomiti.

Per gli amanti della storia, una chicca da non perdere è Castel Prösels, situato nel comune di Fiè allo Sciliar. Durante la visita guidata nel castello, la cui costruzione risale al 1200, si possono ammirare la sala dei cavalieri e delle armi e la cappella per immergersi nel mondo del tardo medioevo.

Un soggiorno all’insegna della sostenibilità

Nella Regione dolomitica Alpe di Siusi le vacanze si tingono di verde. Lo scorso ottobre, infatti, la regione dolomitica ha ottenuto la Certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council), il più elevato riconoscimento per le destinazioni turistiche sostenibili. Inoltre, numerosi alloggi nei paesi di Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio offrono gratuitamente l’Alto Adige Guest Pass, una carta riservata agli ospiti che permette di scoprire la Regione dolomitica Alpe di Siusi e tutto l’Alto Adige a bordo dei mezzi pubblici della rete di trasporti Altoadigemobilità, dai treni regionali ai bus, passando per gli impianti di risalita.