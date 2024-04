Visitare Venezia a pagamento: al via la sperimentazione del contributo d’accesso

Parte l'iniziativa sperimentale del contributo d'accesso alla città di Venezia per l'anno 2024: quanto costa il ticket e in quali giorni è richiesto

È ufficialmente partita la sperimentazione del contributo d’accesso per la città di Venezia. Chi vorrà visitare la Serenissima dovrà acquistare un ticket, ma solamente in alcuni giorni e salvo esenzione dal pagamento.

La misura è stata discussa dall’amministrazione comunale anni fa. Si punta a una migliore gestione dei flussi turistici a Venezia, disincentivando il turismo giornaliero in determinati periodi dell’anno.

Sono 29 le giornate per le quali è previsto il ticket nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Più precisamente, questi sono i giorni da calendario:

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo d’accesso per l’anno 2024 è di 5 euro giornalieri, è obbligatorio nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 16 ed è applicato solamente alla Città antica e non alle isole. Non sono previste riduzioni.

Tutte le persone, di età superiore ai 14 anni, dovranno esserne provviste. Discorso diverso per le categorie di esclusioni ed esenzioni, che vedremo al prossimo punto.

Il contributo d’accesso potrà essere acquistato sulla piattaforma digitale multilingue: http://cda.ve.it e andrà esibito (Qr Code) presso i varchi d’ingresso alla città oltre che in caso di controlli.

Chi non dovrà pagarlo?

Sono esentati dal pagamento del contributo d’accesso:

residenti nel Comune di Venezia

lavoratori dipendenti o autonomi e anche pendolari

studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede nella Città antica o nelle Isole minori

soggetti e componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia

Non dovranno inoltre pagare il ticket d’ingresso, ma registrarsi comunque sul portale:

chi soggiorna in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale (turisti pernottanti)

residenti nella Regione Veneto

bambini fino ai 14 anni di età

chi ha necessità di cure

chi partecipa a competizioni sportive

forze dell’ordine in servizio

coniuge, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso

Sono previste inoltre ulteriori esenzioni, consultabili nel Regolamento. In linea generale, il contributo sarà richiesto ai visitatori giornalieri che non soggiornano in strutture poste nel Comune di Venezia.

Fonte: Comune di Venezia

