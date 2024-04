Sogni una vacanza sulle Dolomiti? Con le offerte di Lidl puoi spendere anche meno di 50 euro a notte (in mezza pensione)

Forse non lo sapete, ma Lidl ha anche una sezione viaggi dove si possono acquistare pacchetti e offerte per le Dolomiti a prezzi molto convenienti

Le Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Unesco, attirano ogni anno milioni di visitatori che non vedono l’ora di respirare aria buona, fare trekking, rilassarsi in riva a laghetti di montagna, percorrere sentieri in bici e tanto altro.

Forse non sapete che Lidl, noto marchio di supermercati, ha anche un sito dedicato a viaggi e vacanze (Lidl Viaggi), dove si trovano una serie di offerte per le Dolomiti (e non solo), adatte a tutti i gusti e le esigenze. Scoprire le meraviglie naturali di questi luoghi diventa così un po’ più accessibile.

Le offerte, a seconda dei periodi, comprendono diverse destinazioni: luoghi rinomati come Cortina d’Ampezzo o l’Alta Badia, località alpine come Soraga e Ortisei e tanto altro.

Le offerte per le Dolomiti di Lidl Viaggi includono pacchetti che si adattano alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore, puoi optare infatti per una vacanza in famiglia, una fuga romantica o un’avventura all’aria aperta con gli amici.

I pacchetti possono includere sistemazioni in hotel, pasti, attività escursionistiche guidate e molto altro ancora e il vantaggio è che tutto questo è a prezzi davvero competitivi.

Una delle principali attrattive delle offerte per le Dolomiti di Lidl è infatti il notevole risparmio che offrono. Grazie alla capacità di Lidl di negoziare tariffe vantaggiose con hotel, ristoranti e fornitori di attività locali, si riesce ad avere un’esperienza di qualità a costi decisamente più accessibili della media.

Qualche esempio? Potreste trovare un hotel 4 stelle a Madonna di Campiglio (TN) con trattamento di mezza pensione + utilizzo del centro benessere a partire da 90 € a notte per persona o un pacchetto di 3 notti a partire da 269 € a persona, con sconti per chi prenota con largo anticipo entro una precisa data di scadenza.

A San Martino di Castrozza, invece, un hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione ha prezzi a partire da 68 euro per 2 notti.

Personalizza la tua ricerca

Su sito di Lidl Viaggi puoi utilizzare l’apposito spazio per personalizzare la tua ricerca e trovare l’offerta di viaggio più adatta alle tue esigenze. Puoi selezionare la categoria di viaggio che preferisci, ad esempio “Vacanze in montagna” nel caso delle Dolomiti ma ci sono molte altre opzioni, scegliere il tipo di trattamento che preferisci durante il soggiorno, come “Pensione completa”, “Mezza pensione”, “Solo pernottamento”, ecc.

Si può inserire anche il tipo di struttura ricettiva che preferisci, come “Hotel”, “Residence”, “Agriturismo”, ecc. e la categoria di stelle dell’alloggio, ad esempio “2 stelle”, “3 stelle”, “4 stelle”, ecc. Questo ti permette di limitare la ricerca alle strutture che soddisfano i tuoi standard di comfort e qualità.

Non manca ovviamente la possibilità di impostare un range di prezzo, così da trovare solo le proposte che rientrano nel tuo budget.

Naturalmente, le offerte migliori sono limitate nel tempo e vanno prenotate in anticipo. Ma se si ha la possibilità di adattarsi in fatto di date di viaggio e destinazioni, non c’è dubbio che si riesca ad approfittare di ottimi sconti.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Lidl Viaggi

Leggi anche: