Queste sono le 5 Regioni più accoglienti d’Italia (e una non è quella che ti aspetteresti)

Secondo Booking.com, è il Trentino-Alto Adige ad essere la regione più accogliente in Italia, seguita dall’Umbria e dalla Basilicata

Booking.com ha recentemente rivelato le cinque regioni italiane più accoglienti del 2024, destinate a diventare le mete più ambite per i viaggiatori in cerca di autenticità e esperienze uniche. Al primo posto troviamo il Trentino-Alto Adige, una regione che offre paesaggi mozzafiato, tradizioni antiche e una gastronomia ricca e variegata.

Grazie alle sue mele della Val di Non e ai rinomati vini come il Trentodoc, i visitatori possono esplorare la regione attraverso i suoi piaceri culinari e godere di attività all’aria aperta, come lo sci alpino, il trekking e la mountain bike.

L’Umbria, situata nel cuore della penisola, si distingue per il suo impegno per la sostenibilità e l’ecoturismo ed è al secondo posto. Con luoghi mozzafiato come la Cascata delle Marmore e il Lago Trasimeno, è la destinazione perfetta per chi ama la natura e la vita all’aria aperta.

In terza posizione a chiudere il podio abbiamo la Basilicata, con il suo clima mediterraneo e la sua storia millenaria, che offre ai viaggiatori la possibilità di vivere esperienze diverse in un’unica regione. Da Matera, una delle città più antiche del mondo, alle spiagge incantevoli di Maratea, la Basilicata è un vero gioiello tutto italiano.

Quarto posto per la Valle d’Aosta, quinto il Molise

Al quarto posto troviamo nuovamente una regione montana, la Valle d’Aosta. Con i suoi paesaggi mozzafiato e la sua ricca storia, è la destinazione ideale per chi cerca una pausa dalla vita quotidiana. Conosciuta anche come “la terra dei castelli”, offre una cornice suggestiva per praticare yoga e godersi la natura incontaminata.

Infine chiude la classifica una regione inaspettata, il Molise. Nonostante sia tra le meno battute e affollate d’Italia, offre esperienze autentiche e inaspettate. Con città affascinanti come Termoli e Campobasso, è il luogo perfetto per i viaggiatori in cerca di avventure fuori dai soliti circuiti turistici.

In tutte queste regioni, i viaggiatori possono trovare una calorosa ospitalità e una vasta gamma di attività da fare, dall’esplorazione della natura alla scoperta della cultura locale. Che si tratti di gustare piatti tradizionali o di esplorare antichi castelli, queste regioni italiane offrono esperienze indimenticabili per tutti i gusti e le preferenze.

