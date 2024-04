Infiorata di Noto: sta per tornare l’evento che trasforma le strade della città in un tappeto di fiori

Scopri l'atmosfera floreale unica dell'Infiorata di Noto, un evento che trasforma le strade della città in un incantevole tappeto di fiori.

Primavera barocca e infiorata di Noto. Una volta l’anno, la terza domenica di maggio, le strade della città di Noto si trasformano in un tripudio di fiori colorati. La cosiddetta infiorata è ormai giunta alla sua 45esima edizione e il tema di quest’anno sarà: “Omaggio a Giacomo Puccini nel suo Centenario: il Maestro che vive nel tempo e nell’arte”.

Un’Infiorata che celebra le note e le melodie immortali di Giacomo Puccini, trasformando i fiori in opere d’arte che risuonano con la sua genialità musicale. Un tributo floreale che intreccia i colori e le forme dei fiori con le emozioni suscitate dalle composizioni del grande maestro. Un omaggio vibrante e artistico che tocca il cuore di milioni di persone, ricordando il lascito indelebile di Puccini nell’universo della musica.

L’infiorata di Noto si svolgerà nella bella cittadina barocca in provincia di Siracusa dal 17 al 21 maggio, occasione in cui oltre alla classica fioritura della scalinata ci saranno una serie di manifestazioni correlate.

All’interno della Primavera barocca si inserisce ad esempio il Corteo dove banditori in costume d’epoca, figuranti, sbandieratori e musicisti sfileranno per le vie del centro storico.

Storia e origini dell’infiorata di Noto

L’infiorata di Noto nasce nel 1980 dall’incontro di artisti infioratori genzanesi e netini, perché proprio nella città di Genzano, in provincia di Roma, si era sviluppata questa nuova tecnica pittorica.

Via Corrado Nicolaci è la via che fa da cornice all’infiorata: l’impatto è molto suggestivo: in alto domina la Chiesa di Montevergini che si contrappone al palazzo del Principe Nicolaci, ovvero Villa dorata, con i suoi balconi definiti da molti i più belli del mondo.

La strada lunga 122 metri e larga 7, viene infiorata per circa 6 metri. Il tappeto di fiori copre un’area di 700 mq ed è composto da 16 bozzetti realizzati a mano e decorati con ogni tipo di fiore, rispettando il tema dell’anno.

Cortili, chiostri e vie cittadine sono abbelliti con riquadri che hanno motivi diversi, da quelli religiosi a quelli mitologici, fino alla cultura popolare.

Oggi l’infiorata di Noto viene considerata tra le più belle manifestazioni dell’intera Sicilia ed è un evento che inizia dalla riproduzione dei bozzetti, passa poi dall’esecuzione delle sagome che vengono tracciate in strada, e finisce con l’allestimento da parte degli artisti infioratori che tappezzano di fiori via Nicolaci.

Un lavoro che dura un’intera notte e che ha come risultato un tappeto floreale che dura tre giorni e che ospita spettacoli, mostre, degustazioni.

Info e costi

Orari: l’Infiorata sarà aperta al pubblico da sabato 18 a martedì 21 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 02:00.

Prezzi dei biglietti:

Ingresso singolo: €3,50

Ingresso per autovetture: €5,00

Tariffe ridotte:

€2,50 per le scolaresche

Gratuità:

Accesso gratuito per i minori di 12 anni (esclusi gli studenti delle scuole)

Accesso gratuito per i visitatori disabili, accompagnati dai loro assistenti

Accesso gratuito per i cittadini residenti a Noto.

Un evento da non perdere se si vuole godere a pieno della fioritura della primavera.

Per ulteriori informazioni clicca qui