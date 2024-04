Dove mangiare a Cefalù? Ecco la nuova guida online CefaluRestaurants.com

Esplora i migliori posti dove mangiare a Cefalù con la nuova guida online CefaluRestaurants.com. Trova ristoranti, trattorie e locali imperdibili per assaporare la cucina locale e internazionale nella splendida città siciliana di Cefalù.

La Sicilia è una perla dalle numerose sfaccettature, tutte in grado di stupire tra cultura, natura, relax mentale e appagamento delle papille gustative. Decidere cosa visitare nella meravigliosa Trinacria è arduo: ogni angolo dell’isola merita di essere ammirato, scoperto, ricordato negli anni a venire.

Chi opta, tra le varie mete, per Cefalù, ha la possibilità di lasciarsi incantare da diversi luoghi di impareggiabile bellezza.

Dalla rocca di Cefalù, rupe calcarea di 270 metri di altezza nonché punto panoramico dal quale riempirsi gli occhi di tutta la magia del borgo e del blu del mare, fino al tempio di Diana, immancabile per gli appassionati di archeologia, sono diverse le tappe immancabili quando si soggiorna in questa perla del Mediterraneo.

Dopo una giornata tra mare e cultura, è naturale avere voglia di rifocillarsi e avere intenzione di farlo scoprendo le tipicità locali. Tutte le zone d’Italia sono in grado di raccontare storie speciali attraverso la cucina e la Sicilia, terra dove si sono incrociate diverse culture, impattando come in pochi casi sul patrimonio lasciato ai posteri, non fa eccezione.

Soprattutto per chi arriva per la prima volta in una località come Cefalù, può rivelarsi arduo scegliere dove mangiare. Dallo scorso 1 aprile, a rispondere a questa esigenza ci pensa un portale dedicato, un progetto unico nel suo genere in città.

In questo articolo andiamo a scoprire quali sono i migliori ristoranti a Cefalù con la classifica di CefaluRestaurants.com.

Il portale, frutto di un’intuizione del team di MCL Media s.r.l., web agency nata proprio dall’iniziativa di un giovane cefaludese, Luca Macaluso, e con all’attivo numerosi successi nel posizionamento sui motori di ricerca, si propone di promuovere la gastronomia della città e, in generale, le tipicità gustose del comprensorio delle Madonie.

Vediamo i vantaggi pratici per i ristoratori e quelli per gli utenti alla ricerca di idee su dove mangiare.

CefaluRestaurants.com: una vetrina preziosa per le attività di ristorazione della zona

Un vantaggio indiscusso per gli imprenditori del food che si approcciano al portale è la semplicità: la registrazione è rapida, gratuita e può essere finalizzata in pochi click anche tramite WhatsApp.

Da citare è poi l’ottima visibilità online. Parliamo, come già detto, di un portale che ha alle spalle il know how di un team che ha fatto della SEO, in particolare di quella per le attività locali, il suo cavallo di battaglia ormai da anni.

I vantaggi per gli utenti

Lato utente, oltre ad avere a disposizione una vetrina online fortemente verticalizzata sulla ristorazione locale, è possibile apprezzare la presenza di sole recensioni autentiche e verificate.

Trasparenza è una parola chiave fondante per il progetto, che mira a far scoprire la gastronomia cefaludese puntando alla massima affidabilità.

Ristoranti da non perdere a Cefalù

A questo punto, è naturale farsi domande sugli indirizzi migliori dove mangiare a Cefalù. Vediamo alcuni nomi particolarmente apprezzati tra quelli consigliati dal portale.

La Tavernetta

Eccoci nel cuore del borgo di Cefalù, in una location dove, nelle serate estive, i sensi sono accarezzati dalla magia del mare e del vento che lo fa risuonare.

Il ristorante La Tavernetta, situato in Contrada Presidiana, è garanzia di un’esperienza gastronomica unica con numerosi piatti locali, dai primi a base di pasta fresca ai secondi di pesce. Da provare assolutamente è anche la pizza, preparata con un impasto a lenta lievitazione.

St. George Pub

Chi pensa che in Sicilia non si possano trovare pub dall’atmosfera autentica, non ha mai visto questa chicca nel centro storico di Cefalù (siamo in Via Portosalvo).

Vasta è la gamma di birre e distillati tra cui scegliere; lo stesso si può dire dei piatti. Da antipasti classici alle bruschette fino a leccornie che vi daranno la dimostrazione di essere in uno dei Pub migliori di Cefalù.

La Galleria

Aprire le porte del regno dei proprietari Angelo Daino e Giuseppe Provenza vuol dire trovarsi davanti a un locale estremamente raffinato, dominato dai colori chiari e con un arredamento dal gusto moderno.

Definito dai gestori un laboratorio artistico permanente del cibo, questo ristorante si distingue per la proposta di menù stagionali, aspetto fondamentale per chi vuole mangiare rispettando la sostenibilità ambientale. Ogni piatto è curato senza lasciare nessun dettaglio al caso, neppure la resa visiva.

Situato in Via Mandralisca, a pochi passi dal Duomo e dall’omonimo spazio museale, il ristorante è un regno di sperimentazione gustosa che dimostra quanto le nuove leve della cucina d’autore – i due chef sono giovanissimi – sappiano coniugare al meglio cucina e arte, per offrire al cliente un’esperienza straordinariamente completa.

Oltre ai posti all’interno, ne sono presenti diversi anche nello spazio outdoor, luogo ideale per le cene e i pranzi estivi.

Non c’è davvero da sorprendersi per la conquista del badge Travellers’ Choice 2022 su Tripadvisor, un riconoscimento che solo i migliori locali in determinate zone di pregio storico riescono a conquistare.