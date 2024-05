Siamo stati al Castello Quistini: un tesoro nelle terre del vino della Franciacorta con 1.500 varietà di rose e un giardino segreto.

Ville, castelli, parchi e giardini: ce ne sono di tutti i tipi nella nostra bella Italia e con l’arrivo della primavera si confermano tra le mete ideali per gli amanti delle gite fuori porta.

Famoso per i suoi giardini di rose, il Castello Quistini, dimora storica del 1500 con giardino botanico, è una piacevole meta per tutti, grazie al perfetto mix di storia, natura, architettura e botanica.

Una decina di anni fa, grazie alle idee e all’impegno della famiglia proprietaria, all’interno delle mura del palazzo furono progettati una serie di giardini con collezioni di rose antiche e inglesi pronte a fiorire a partire dal mese di maggio, speciali varietà di ortensie e peonie, frutti antichi e piccoli orti con collezioni di piante officinali.

Al Castello troverete una collezione con oltre 1500 varietà di rose che formano anche un labirinto. Angoli verdi segreti, come un giardino bioenergetico, un giardino nascosto delle ortensie, un brolo con le varietà più rare e antiche di piante da frutto e un piccolo orto dei semplici. La superficie complessiva del giardino botanico supera i 10.000 metri quadrati.

🌹 Celebra la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗺𝗺𝗮 in un modo indimenticabile! Regala un'esperienza unica nei nostri giardini, dove migliaia… Posted by Castello Quistini on Saturday, May 11, 2024

Il labirinto di rose

Il labirinto di rose è composto da tre ampi cerchi concentrici esclusivamente di rose, con un gazebo al centro ricoperto da una splendida rosa rampicante a fioritura unica (Banksiae Alba e Banksiae Alba Plena). I cerchi sono suddivisi in quattro settori circolari che raccontano la storia della rosa. All’ingresso, le prime piante sono rose rugose (ibridi e spontanee) che conducono verso il gazebo, attraversando quattro cespugli di rose tappezzanti moderne. A destra si trovano le rose moderne, mentre a sinistra ci sono le rose antiche. Nel settore sud, verso il vivaio, ci sono le rose inglesi di David Austin, culminando in un arco ricoperto dalla bellissima rosa antica m.me Alfred Carriere.

Il Giardino segreto

In questo giardino nascosto troviamo alcune delle varietà di ortensie più particolari, il cui nome botanico è Hydrangea. Sono presenti ortensie classiche a palla e altre a fiore piatto chiamate Teller. Tra le varietà più particolari ci sono: Hydrangea involucrata, Hydrangea Teller Blue Bird, H. quercifolia, H. paniculata, H. serrata Preziosa, H. Annabelle, H. Tricolor e H. Aspera. Il giardino si trova fuori dalle mura del palazzo e per rientrare si attraversa un portone controllato da uno dei cinque torrioni d’angolo, l’unico dotato di copertura a cupola in mattoni posati a spirale.

Giardino bioenergetico

Il Giardino Bioenergetico di Castello Quistini, realizzato nel 2004 dall’eco designer Marco Nieri e dall’architetto Chiara Odolini, sembra un semplice giardino, ma in realtà si basa su studi e tecniche precise del Bioenergetic Landscape. L’idea che le piante e la natura siano benefiche per le persone è molto antica. Molte specie vegetali possiedono proprietà terapeutiche utilizzate in preparati medicinali o alimentari. Ricerche recenti dimostrano che l’interazione benefica delle piante con l’uomo avviene anche a livello psicologico, sensoriale ed emozionale.

Info utili

Nel cuore della Franciacorta, il castello offre la possibilità di una visita libera o guidata nei suoi incantevoli giardini, accompagnati da Marco Mazza, proprietario del palazzo.

Durante la visita, Marco illustrerà le migliaia di varietà botaniche presenti, tra cui 1500 varietà di rose, ortensie, piante perenni, frutti antichi e piante officinali. Questo percorso rappresenta un perfetto mix di botanica, giardinaggio, arte e storia del palazzo e della Franciacorta. Il tour è ulteriormente arricchito da alcuni oggetti misteriosi nascosti tra la vegetazione: figure di animali realizzate con materiali riciclati tra i cespugli di rose, che rendono questo magico itinerario ancora più affascinante e unico.

Biglietti

Adulti: € 10,00 con visita guidata

Riduzione fino ai 12 anni: € 5,00

Bambini 0/5 anni: gratuito

Cani: ammessi (tenuti al guinzaglio e muniti di sacchetti per le deiezioni)

Il vivaio del castello sarà aperto, potrai scegliere e acquistare le tue piante.

La prenotazione è obbligatoria e possibile esclusivamente compilando il seguente modulo online. Per prenotare la visita, consulta il calendario disponibile a questo link.