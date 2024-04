Ritorna lo spettacolare Carnevale di Acireale, tra carri allegorici e festa dei fiori

Se ancora non avete programmi per il 1° maggio un’opzione potrebbe essere il Carnevale di Acireale, definito il più bello della Sicilia e il terzo d’Italia, che si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio.

Infatti, il Carnevale di Acireale invade il centro storico cittadino con carri allegorici, gruppi scolastici in maschera e bande musicali. Al suo interno c’è anche la Festa dei fiori con la sfilata dei carri infiorati. Il tutto in una splendida cornice barocca.

I carri allegorico-grotteschi sono fatti di cartapesta e sono gli unici creati con lampadine, luci e impianti meccanici e idraulici che li fanno muovere. Il tema è quello della satira e da circa trent’anni vengono realizzati in cantieri adibiti per la loro costruzione.

I carri infiorati, invece, in principio erano automobili coperte di fiori (per questo chiamate macchine infiorate), oggi invece sono carri di grandi dimensioni dove le figure sono composte esclusivamente di fiori con movimenti e luci. Ancora i carri in miniatura e il luna park itinerante per i più piccoli.

Il Carnevale di Acireale è gemellato con il Carnevale di Viareggio, ma vi è anche la partecipazione di alcuni costumi del Carnevale di Venezia. La tre giorni totalmente gratuita è un momento in cui la maestria degli artigiani si incontra con mostre e concerti all’aperto, in cui anche i singoli cittadini sono chiamati a contribuire all’allestimento dei fiori per le vie di Acireale.

La manifestazione popolare ha al suo interno anche un mercatino delle erbe e dei fiori, insomma non c’è proprio da annoiarsi!

