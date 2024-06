Le “buchette del vino” sono la nuova attrazione turistica di Firenze: ore di fila per vederle (e postarle sui social)

Ormai sono una meta turistica, dopo essere state riscoperte grazie al Covid: le buchette del vino sono circondate dai turisti che non vedono l’ora di immortalarle dopo averne tanto sentito parlare

Le “buchette del vino”, conosciute anche come tabernacoli o porte del paradiso, sono ormai prese d’assalto dai turisti che visitano Firenze diventando un simbolo iconico della città. Queste piccole aperture nelle facciate dei palazzi nobiliari risalgono al XVII secolo, quando venivano utilizzate per vendere il vino in fiasco.

Con l’arrivo della peste, le buchette si moltiplicarono, permettendo la vendita del vino senza contatto diretto, una pratica che ha riacquistato popolarità durante la pandemia di Covid-19 per ragioni simili di sicurezza sanitaria.

Oggi, nel 2024, le buchette del vino sono diventate una vera e propria attrazione turistica, con migliaia di video sui social media che mostrano persone che bussano alle porticine per ottenere un bicchiere di vino toscano. Questa riscoperta ha portato a un rinnovato interesse non solo per il vino, ma anche per la storia e le tradizioni di Firenze.

Il merito di tanta popolarità va a Stanley Tucci

Secondo l’associazione “Buchette del vino”, nata nel 2015, ci sono 180 di queste finestrelle nella città, 157 delle quali sono state individuate e segnalate con una targa. Questo ha contribuito a renderle parte integrante dei percorsi turistici organizzati, con guide che conducono i visitatori alla scoperta di queste curiose aperture.

Un esempio significativo del successo delle buchette è visibile in via delle Belle Donne, dove una piccola osteria con una delle famose finestrelle è costantemente circondata da turisti. Questi ultimi si apprestano a scattare foto e video, immortalando il momento in cui un calice di vino emerge magicamente dalla porticina.

L’interesse per le buchette del vino ha varcato i confini italiani grazie a personalità come l’attore e regista americano Stanley Tucci. Nel 2021, Tucci ha dedicato una puntata della sua serie “Searching for Italy” alle buchette, trasmessa sulla CNN e vista da milioni di americani. Questo ha ulteriormente aumentato la loro notorietà internazionale, attirando un pubblico globale, soprattutto dagli Stati Uniti.

Le buchette del vino rappresentano un esempio affascinante di come tradizioni antiche possano rinascere e adattarsi ai tempi moderni, diventando attrazioni turistiche di grande richiamo. Questo fenomeno dimostra anche l’importanza della storia e delle tradizioni locali nella promozione del turismo e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

