Alla scoperta di Bressanone: 5 esperienze imperdibili da vivere in una delle città più sostenibili dell’Alto Adige

Scopri le 5 esperienze imperdibili da vivere a Bressanone, una delle città più sostenibili dell'Alto Adige. Esplora le meraviglie naturali, goditi le opzioni di trasporto eco-sostenibili e immergiti nella ricca storia e cultura di questa affascinante destinazione.

Bressanone e i suoi dintorni, immersi tra montagne spettacolari, boschi mistici e luoghi ricchi di acqua e vita, rappresentano un autentico scrigno di bellezze naturali da preservare.

In questa guida, vi condurremo alla scoperta di cinque esperienze imperdibili che caratterizzano questa città, una delle prime 5 destinazioni ad essere certificate con il Marchio Sostenibilità Alto Adige secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale, per l’impegno nel campo della sostenibilità, confermando così il suo ruolo di pioniere e leader nel promuovere pratiche responsabili e rispettose dell’ambiente.

Negli ultimi dieci anni, il turismo a Bressanone ha conosciuto uno sviluppo significativo. Grazie al rilancio della Plose e a una solida strategia di marketing, la città ha superato ampiamente la soglia dei 700.000 pernottamenti all’anno, tuttavia Bressanone è impegnata a contrastare l’overtourism, adottando una visione olistica che bilancia l’importanza di accogliere i turisti con la necessità di preservare la qualità della vita dei suoi cittadini. Questo implica un approccio consapevole che tiene conto degli impatti sociali, ambientali ed economici del turismo, promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso delle risorse locali.

5 esperienze da vivere a Bressanone

I dintorni di Bressanone offrono un’infinità di esperienze a stretto contatto con la natura. Tra boschi, prati, laghi e montagne, troverete lo scenario ideale per ritrovare il relax e la tranquillità. Percorsi a piedi o in bicicletta lungo le rive dell’Isarco, tra vigne e frutteti, vi condurranno alla scoperta di paesaggi incantevoli. Salendo un po’, potrete esplorare i castagneti di mezza montagna e affrontare sentieri che attraversano gli alpeggi e le Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco. A soli 7 chilometri dalla città, la Plose vi attende con le sue splendide escursioni e una vista spettacolare sulle Dolomiti.

Tour delle Tre cime

La traversata in cresta dell’intero massiccio della Plose vi guiderà attraverso un’indimenticabile avventura panoramica. Partendo dalla stazione a monte della cabinovia Plose, il sentiero n. 30 vi porterà attraverso splendidi paesaggi verso nord-est, poi seguendo i segnavia 3 e 7.

Questi percorsi conducono alla Plose, con il segnavia 3 che passa per Giogo Bello, offrendo una vista mozzafiato, mentre il segnavia 7 vi conduce lungo i pendii fino al rifugio Plose a 2.447 metri. Dopo una sosta al Telegrafo, a 2.486 m, con la sua tavola panoramica, il sentiero continua verso la forcella Luson, passando per il rifugio Pfannspitz e la stazione a monte dell’omonima cabinovia fino al Monte Fana a 2.545 m.

Proseguendo lungo il segnavia n. 7, raggiungerete infine il punto culminante della traversata, il Monte Forca, a 2.576 metri. Il ritorno avviene sul sentiero n. 7 lungo la cresta del Monte Forca fino alla Malga Hinteralm, quindi su strada forestale seguendo il segnavia n. 14, passando per la Malga Rossalm fino alla funivia.

Questa avventura di un giorno offre panorami mozzafiato ma richiede un passo sicuro, con una lunghezza totale di 15,1 km e un tempo di percorrenza di circa 4 ore e 30 minuti. Ricordate sempre di equipaggiarvi adeguatamente e di prestare attenzione alle condizioni del sentiero.

Sentiero dei vigneti

Il Sentiero dei Vigneti di Bressanone, noto anche come Weinbergweg Brixen, offre un suggestivo percorso di 11 km attraverso i vigneti e i luoghi storici di Bressanone e dei suoi dintorni, culminando nell’Abbazia di Novacella, rinomata anche per la produzione del suo vino. Lungo il sentiero, caratterizzato da antichi vicoli medievali, tipici muri a secco e accoglienti “Buschenschänke” – tradizionali locande contadine -, si possono ammirare innumerevoli filari di vite che costeggiano il percorso. Questa escursione è particolarmente suggestiva durante l’autunno, quando la Valle Isarco è immersa nel Törggelen, una tradizione enogastronomica tipica della regione.

Il sentiero ha inizio presso il Ponte Aquila, nel cuore del centro storico di Bressanone, da dove attraversa antichi vicoli medievali e la suggestiva frazione di Kranebitt fino ad arrivare a Elvas, offrendo una magnifica vista sulla città vescovile e i suoi dintorni. Attraversato il Biotopo Raiermoos, il percorso scende verso l’Abbazia di Novacella e successivamente ritorna a Bressanone. Su richiesta, è possibile organizzare visite guidate alle vigne dell’Abbazia con degustazione dei loro pregiati vini. Il tempo di percorrenza stimato è di circa tre ore, regalando un’esperienza indimenticabile immersi nella bellezza dei vigneti e della cultura locale.

Bressanone in mountainbike

Per chi vuole godersi il centro storico della città è possibile noleggiare delle biciclette, anche ebike, oppure per gli appassionati ci sono numerosi percorsi panoramici in mountain bike. I percorsi per mountain bike si sviluppano lungo stradine agricole con una salita leggera e costante fino al rifugio prescelto: il Rifugio Rossalm, il Rifugio Monta Fana o il Rifugio Plose. E sempre accanto a voi, a far da sfondo, ci sono le maestose Dolomiti.

Inoltre dal 19 al 22 settembre 2024 Bressanone ospiterà il MOUNTAINBIKE Testival, un evento straordinario dove circa sessanta marchi presenteranno le loro ultime creazioni nel mondo delle biciclette e delle attrezzature correlate.

La Bike-Expo nel centro storico della città sarà il cuore pulsante di questa manifestazione, offrendo l’opportunità unica di testare le biciclette nel suggestivo scenario del Brixen Bikepark sulla Plose o nei tour guidati tra le bellezze naturali di Bressanone e dei suoi dintorni.

Visitare il centro storico e la piazza più bella dell’Alto Adige

Ogni angolo della città è intriso di storia, e ogni passo è un tuffo nel passato. Arte, cultura e storia si intrecciano nel cuore del centro storico di Bressanone, la città più antica del Tirolo, le cui radici affondano nel lontano 901, quando era conosciuta come “Prihsna”. Un viaggio attraverso i secoli vi condurrà alla scoperta di monumenti iconici come il Duomo, la pieve e il maestoso Palazzo Vescovile, testimoni della sua trasformazione da modesto insediamento a una città cinta da mura.

Immersa nel fascino del Rinascimento e del Barocco, Bressanone ha visto crescere la propria importanza con l’avvento della ferrovia del Brennero nel 1867, diventando un fulcro di cura per il Tirolo meridionale. Durante la prima guerra mondiale, ha ospitato un presidio militare e un lazzaretto, mentre i periodi bui del fascismo e della seconda guerra mondiale hanno segnato la sua storia.

Non potete perdervi la suggestiva Piazza Duomo, i portici antichi e le viuzze fiancheggiate da merli medievali. I musei, gli artigiani e gli affascinanti siti archeologici vi offriranno un viaggio senza tempo. E mentre percorrete le strade, non dimenticate di gustare un caffè in una delle caffetterie storiche.

Assaggiare le delizie del posto: il Mercato del Pane e dello Strudel

Tra le specialità locali, oltre al famoso Schüttelbrot, ovvero schiacciatine di pane di segale (pane tipico dell’Alto Adige, fragile e croccante), dal 4 al 6 ottobre avrete l’opportunità di deliziarvi con altre prelibatezze al Mercato del pane e dello strudel. Potrete assaporare le eccellenze artigianali come il Pusterer Breatl, il fragrante pane alla frutta, il Vinschger Paarl, lo strudel di mele e tanto altro.

Ogni boccone di queste prelibatezze è frutto di lavoro artigianale e passione, cucinate seguendo le ricette tradizionali tramandate nel tempo. L’unione tra le maestose montagne dell’Alto Adige e questa ricca tradizione culinaria promette un’esperienza gastronomica indimenticabile, arricchita da panorami mozzafiato e nuove scoperte culinarie.

Una città sostenibile davvero

A Bressanone le auto rimangono parcheggiate. La rete di trasporti pubblici di Bressanone è stata notevolmente potenziata negli ultimi anni, e grazie alla BrixenCard che viene consegnata ai turisti che visitano la città avrete l’opportunità di utilizzare gratuitamente tutti gli autobus e treni, consentendovi di godervi la vacanza senza dover necessariamente utilizzare l’auto. In alternativa, molte strutture offrono il servizio di noleggio biciclette, quindi non esitate a chiedere per esplorare la città e i suoi dintorni in modo eco-sostenibile. Per coloro che preferiscono una totale indipendenza, c’è anche la possibilità di noleggiare un’auto condivisa. Sia che scegliate di utilizzare autobus, car sharing, biciclette o di esplorare a piedi, Bressanone offre una vasta gamma di opzioni per raggiungere le vostre mete giornaliere in modo ecologico e conveniente.