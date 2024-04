La classifica delle 25 spiagge più belle d’Europa (e 3 sono gioielli italiani)

Fra le 25 spiagge più belle d'Europa troviamo anche 3 perle del nostro patrimonio naturalistico, fra Sicilia e Sardegna

Se state iniziando a pensare a dove andare in vacanza quest’estate, forse sarete interessati a conoscere quali sono le spiagge più belle del nostro continente.

Come ogni anno, anche per il 2024 il portale Tripadvisor ha assegnato i “Travellers’ Choice Best of the Best”, premiando le località turistiche più belle e più scelte in base alle recensioni e ai giudizi dei viaggiatori.

Le spiagge più belle d’Europa

Basandosi sulle recensioni e sui giudizi condivisi dai viaggiatori di tutto il mondo sul portale, i creatori di Tripadvisor premiano ogni anno le mete turistiche più apprezzate.

Vi abbiamo già parlato della classifica relativa alle spiagge di tutto il mondo. In questo articolo, invece, ci concentreremo sulla classifica europea.

La prima posizione è stata assegnata a Praia da Falesia, sulla costa meridionale del Portogallo, famosa per le sue scogliere di sabbia rossa.

Il secondo posto ci inorgoglisce, perché è occupato da una spiaggia italiana: la Spiaggia dei Conigli sull’isola di Lampedusa (Sicilia).

Chiude il podio europeo la Spiaggia della Concha a San Sebastian, in Spagna. Caratterizzata da sabbia fine e dorata, questa spiaggia è molto amata soprattutto dagli sportivi, che vi praticano svariati sport – dal surf al beach volley al beach soccer.

Le eccellenze italiane

Come abbiamo detto, al secondo posto della classifica europea (e anche mondiale) troviamo un vero e proprio gioiello incastonato nel cuore del Mar Mediterraneo: la Spiaggia dei Conigli.

Accessibile solo con la barca o a piedi attraverso un breve sentiero, è una delle rare spiagge in Italia dove si possono osservare le tartarughe Caretta Caretta che arrivano per deporre le uova e, se si è fortunati, vedere le uova che si schiudono.

Ma la Spiaggia dei Conigli non è l’unico nome italiano che leggiamo nella classifica europea. Fra le spiagge più belle d’Europa, infatti, troviamo altre due spiagge italiane: Cala Mariolu (Sardegna) al 17° posto e Lido Marakaibbo (Sicilia) al 23° posto.

Le 25 migliori spiagge d’Europa

Ma quali sono le 25 spiagge più belle d’Europa? Ecco la classifica completa:

Praia da Falésia, Portogallo Spiaggia dei Conigli, Italia Spiaggia della Concha, Spagna Spiaggia di Reynisfjara, Islanda Playa de Las Canteras, Spagna Spiaggia di Falassarna, Grecia Spiaggia di Nissi, Cipro Spiaggia di Myrtos, Grecia Spiaggia di Maspalomas, Spagna Spiaggia di sabbia nera, Islanda Spiaggia Playa de Muro, Spagna Baia di Anthony Quinn, Grecia Spiaggia di Palombaggia, Francia Spiaggia di Matala, Grecia Baia del Fico, Cipro Spiaggia di Iztuzu, Turchia Cala Mariolu, Italia Spiaggia di Makronissos, Cipro Spiaggia di Weymouth, Regno Unito Bournemouth Beach, Regno Unito Spiaggia Konyaalti, Turchia Praia da Nazare, Portogallo Lido Marakaibbo, Italia Praia dos Três Irmãos, Portogallo Spiaggia di Mellieha, Malta.

Fonte: Tripadvisor

