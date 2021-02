Le 25 spiagge più belle d’Europa, la classifica del 2021 (La prima si trova in Italia)

Quali sono le spiagge più belle del Vecchio continente, elette dai viaggiatori? La nuova classifica dei TripAdvisor Traveller’ Choice 2021

Il continente europeo offre paesaggi incantevoli e mete molto gettonate da chi ama il mare, ma quali sono le spiagge più belle del Vecchio Continente? Anche per il 2021 TripAdvisor ha pubblicato l’elenco delle località balneari più apprezzate dagli utenti del celebre portale dedicato alle recensioni. Nella classifica delle più belle spiagge d’Europa figurano principalmente le spiagge del Mediterraneo, ma non mancano le coste dei Paesi più freddi come l’Islanda e il Regno Unito. (Leggi anche:Le 10 spiagge più”strane”(e colorate) del mondo)

Ad aprire la top 25 delle spiagge più belle d’Europa è l’Italia, con la meravigliosa Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Nella classica sono state inserite anche altre tre località del Bel Paese: Cala Mariolu e Cala Goloritze, entrambe in Sardegna e la bellissima Spiaggia di Cala Rossa di Favignana. Insomma, per trovare acque cristalline e spiagge paradisiache noi italiani non abbiamo bisogno di andare molto lontano. Prendete appunti per le vostre prossime vacanze!

TripAdvisor Travellers’ Choice 2021

Scopriamo quali sono le 15 spiagge più amate dagli utenti Trip Advisor di tutto il mondo:

Spiaggia dei Conigli (Lampedusa) Kleftiko Beach (Milos, Grecia) Spiaggia di Luskentyre sull’isola di Harris (Isole Ebridi) Playa de ses Illetes (Formentera, Isole Baleari) La Concha Beach (Donostia-San Sebastián, Spagna) Woolacombe Beach (Regno Unito) Elafonissi Beach (Grecia) Cala Mariolu (Sardegna) Balos Lagoon (Grecia) Black Sand Beach Vik (Islanda) Rhossili Bay (Regno Unito) St. Brelade’s Bay Beach (Isola di Jersey) Simos Beach (Laconia) Playa de Muro Beach (Spagna) Cala Goloritze (Sardegna) Fig Tree Bay (Protaras, Cipro) As Catedrais Beach (Ribadeo, Spagna) Cote des Basques (Biarritz, Francia) Iztuzu Beach (Turchia) Konnos Bay (Cipro) Spiaggia di Cala Rossa (Favignana, Sicilia) Praia da Falesia (Portogallo) Banna Strand (Irlanda) Praia da Rocha (Portogallo) Derrynane Beach (Irlanda)

Fonte: TripAdvisor

Leggi anche: