TikTok Lite arriva in Europa: paga gli utenti per il tempo trascorso sull’app (così diventiamo sempre più dipendenti)

Ha dell’incredibile TikTok Lite, l’app che ti permette di guadagnare quanto più rimani online: l’effetto “tana del coniglio” e la dipendenza sono in agguato

TikTok Lite, l’app lanciata da TikTok che premia gli utenti per il tempo trascorso sulla piattaforma, sta attirando l’attenzione per il suo particolare modello di guadagno. L’app, una versione più leggera di TikTok progettata per consumare meno dati, è stata inizialmente rilasciata in Giappone e Corea del Sud nel 2023 e recentemente è stata introdotta anche in Francia e Spagna.

Il funzionamento di TikTok Lite è simile a quello dell’app principale, con la differenza che offre agli utenti la possibilità di accumulare punti, chiamati “monete”, semplicemente navigando e interagendo con i contenuti. Ad esempio, gli utenti possono guadagnare monete mettendo mi piace, seguendo altri account e partecipando ad attività specifiche all’interno dell’app

Il massimo che un utente può guadagnare è di 3.600 monete al giorno, che corrispondono a circa 0,36 euro. Queste monete possono poi essere scambiate con premi come carte regalo tramite PayPal, buoni Amazon o valuta da utilizzare durante i live su TikTok.

Il pericoloso effetto “tana del coniglio”

Nonostante il guadagno sia relativamente basso, l’app sta ovviamente suscitando grandi polemiche e preoccupazioni per il potenziale rischio di dipendenza causato dalla permanenza prolungata sull’app. Inoltre molte piattaforme che offrono ricompense agli utenti per il tempo trascorso sulle loro piattaforme sono state criticate per la raccolta e l’utilizzo dei dati degli utenti a fini pubblicitari o di profilazione.

A ciò si aggiunge il fatto che la permanenza prolungata sull’app può alimentare l’effetto “tana del coniglio”, un fenomeno in cui gli utenti vengono trattenuti all’interno della piattaforma da algoritmi che favoriscono la visualizzazione continua di contenuti. Questo tipo di comportamento può portare a dipendenze comportamentali e ad un aumento del tempo trascorso online, con potenziali impatti sulla salute mentale degli utenti.

La Commissione Europea ha avviato un’indagine preliminare su TikTok riguardo alla conformità con il regolamento europeo sulla protezione dei dati e sulla valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, compresi quelli legati all’effetto “tana del coniglio” con il lancio di TikTok Lite in due paesi dell’Unione Europea che sta sollevando molti interrogativi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: