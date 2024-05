Password: tutte le parole e le cifre che non devi mai usare per non fartela hackerare

Oggi si celebra il World Password Day: scopriamo tutti gli errori da non fare per evitare che qualcuno possa mettere a rischio i propri dati personali

La sicurezza è fondamentale, soprattutto online. Troppo spesso si fa l’errore di scegliere la propria password con grande leggerezza e questo elemento può davvero fare la differenza. Per ricordare l’importanza di questo potente strumento dal 2013 il primo giovedì di maggio si celebra il World Password Day, che quest’anno cade il 2 maggio.

Ma negli ultimi anni la consapevolezza sui rischi connessi alla scelta di una password vulnerabile è ancora piuttosto scarsa, dato in Italia la password più usata anche nel 2024 è stata 123456, un codice che potrebbe indovinare persino un bambino. Scopriamo, quindi, le parole e le cifre da non utilizzare mai e come scegliere la password più sicura.

Scelta della password: gli errori da non fare

Come raccomandato anche dalla Polizia Postale, per evitare che qualcuno possa hackerare la propria password bisogna evitare di utilizzare le seguenti parole o cifre:

I nomi o i “nomignoli” dei familiari o degli animali domestici

Le date di nascita dei familiari

Le sequenze “123456…” o “qwerty”

La parola “password”

Il nome della squadra di calcio preferita, del team di F1 ecc

Una delle parole presenti sul dizionario della lingua italiana

Come scegliere una password sicura

Una password efficace e sicura deve:

Essere composta da almeno 8 caratteri

Contenere una lettera maiuscola

Contenere almeno un numero

Prevedere almeno un carattere speciale (&%$£…..)

Consigli per proteggere la propria password

Inoltre, vi sono una serie di errori che la Polizia Postale consiglia di non fare mai, ovvero:

Non condividere la vostra password con alcuno

Non inserire la password se qualcuno vi sta osservando

Cambiare la password periodicamente

Non utilizzare la medesima password per tutti gli account

Non inviare la password via email o sms

Non riciclare le password

Non trascrivere le password in chiaro ma usare dei sistemi di crittologia

Fonte: Polizia Postale

