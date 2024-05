Una potentissima intelligenza artificiale è emersa e subito scomparsa dal web: cosa c’è dietro?

L'inaspettata apparizione e la rapida scomparsa del gpt2-chatbot su LMSYS Chatbot Arena, un evento che ha scatenato dibattiti e speculazioni nel mondo dell'intelligenza artificiale

Recentemente, gli utenti della piattaforma dedicata al testing e alla valutazione di modelli di intelligenza artificiale LMSYS Chatbot Arena sono stati testimoni dell’inaspettata apparizione di un nuovo modello di IA chiamato “gpt2-chatbot“. Questo evento ha immediatamente attirato l’attenzione generale, suscitando un’ampia discussione tra esperti e appassionati. Sorprendentemente, dopo solo pochi giorni di presenza, il modello è scomparso. LMSYS ha attribuito il ritiro del modello a un “traffico inaspettatamente elevato”, come annunciato sulla piattaforma di social networking X.

La sparizione del gpt2-chatbot ha scatenato una serie di speculazioni e teorie. Molti utenti e osservatori del settore hanno ipotizzato che questo evento potrebbe essere una preview segreta di un imminente grande lancio di una compagnia di rilievo come OpenAI. Un post criptico del CEO di OpenAI, Sam Altman, su X ha infiammato ulteriormente queste teorie. Altman ha dichiarato di avere un “debole per gpt2”, richiamando alla memoria il modello GPT-2 rilasciato nel 2019, oggi considerato obsoleto rispetto alle più recenti evoluzioni.

Durante la limitata disponibilità del modello, le recensioni di coloro che hanno avuto l’opportunità di testarlo sono state estremamente positive. Ethan Mollick, dell’Università della Pennsylvania, ha rilevato che le prestazioni del gpt2-chatbot potrebbero essere paragonabili, se non superiori, a quelle di GPT-4, evidenziando in particolare la sua capacità di risolvere complesse questioni matematiche che rappresentano ancora una sfida per altri modelli avanzati.

Le reazioni del web

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il dibattito sulla reale identità e capacità del modello rimane aperto. Ars Technica, dopo aver condotto test indipendenti, ha esposto dubbi sul fatto che il modello sia GPT-5. Inoltre, Simon Willison, noto programmatore e ricercatore di IA, ha sollevato la possibilità che l’intera operazione possa essere una mossa di marketing orchestrata da OpenAI. Questa strategia, secondo Willison, sarebbe in contrasto con l’etica di neutralità promossa da LMSYS, un’organizzazione che supporta lo sviluppo aperto e trasparente di modelli di linguaggio.

La mancanza di trasparenza e l’annuncio improvviso hanno generato frustrazione e critiche nei confronti delle pratiche di ricerca sui modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), spingendo la comunità a riflettere più criticamente su come vengono presentati e distribuiti questi avanzamenti tecnologici.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Lmsys.org

Ti potrebbe interessare anche: