Questi sono gli hotel più “instagrammabili” al mondo (e uno è in Italia): la classifica  

Dubai Tours & Tickets ha realizzato la classifica degli hotel più “instagrammabili” al mondo: Villa d’Este a Como ottiene il quarto posto.

La ricerca condotta da Dubai Tours & Tickets ha svelato la classifica degli hotel più “instagrammabili” al mondo, basata sul numero di hashtag Instagram dedicati a ciascuna struttura. Al primo posto si colloca il Burj Al Arab di Dubai, un’iconica struttura costruita su un’isola artificiale con 198 suite esclusive e un servizio di maggiordomo privato 24 ore su 24, con oltre 2,5 milioni di post.

Seguono l’Atlantis, The Palm di Dubai, un resort con 1544 camere a tema oceanico che si trova sulla Palm Island e il cui soggiorno include anche l’accesso gratis al parco acquatico più grande del mondo, l’Aquaventure Waterpark, e il lussuoso Soneva Jani alle Maldive con 51 ville sull’acqua e sette residenze sull’isola.

Una piacevole sorpresa per il nostro Paese è la presenza della Villa d’Este, situata sulle rive del Lago di Como, al quarto posto della classifica con 201.000 post taggati. Questa sontuosa residenza reale del XVI secolo, circondata da 25 acri di giardini, attira visitatori da tutto il mondo con la sua vista mozzafiato e la sua storia affascinante.

Altre strutture degne di nota includono il Bellagio a Las Vegas, celebre per le sue spettacolari fontane sincronizzate con la musica, e l’iconico Beverly Hills Hotel in California, spesso associato all’élite di Hollywood con la presenza di star del cinema, del rock e altre celebrità.

Come è stata condotta la ricerca

In Europa, il Ritz di Parigi e il Claridge’s di Londra aggiungono un tocco di eleganza e raffinatezza alla lista. Il Marina Bay Sands Hotel a Singapore, con le sue esclusive suite e la sua architettura sorprendente, completa la top 10.

Per arrivare a questi risultati, Dubai Tours & Tickets ha analizzato un elenco di 80 hotel di alto livello in tutto il mondo per stabilire quali sono gli hotel più instagrammabili in base al totale delle foto Instagram taggate e condivise dagli utenti dei social media con il nome dell’hotel.

Questi hotel non sono dunque solo luoghi di soggiorno, ma vere e proprie destinazioni di viaggio e punti di riferimento iconici che attraggono visitatori da tutto il mondo. La loro presenza sulla piattaforma Instagram riflette la loro bellezza, il loro lusso e la loro capacità di offrire esperienze straordinarie che vanno oltre il semplice alloggio e che per questo non possono che essere immortalate da creator, influencer e semplici utenti.

La classifica degli hotel più instagrammabili del mondo

Burj Al Arab, Dubai Atlantis The Palm, Dubai Soneva Jani, Maldive Villa D’este, Como Bellagio Las Vegas, Las Vegas Beverly Hills Hotel, California Giraffe Manor, Nairobi Ritz, Parigi Marina Bay Sands Hotel, Singapore Claridge’s, Londra

