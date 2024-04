Foto di nudo oscurate nei messaggi su Instagram: in arrivo una nuova funzione per tutelare gli utenti minorenni 

Instagram offuscherà le fotografie contenenti nudità nei messaggi privati di tutti gli utenti minorenni per prevenire casi di estorsione sessuale e la condivisione non consensuale di immagini intime. Ecco come funziona la nuova misura di sicurezza

Importanti cambiamenti in vista su Instagram: Meta, che gestisce il popolare social media, ha annunciato che introdurrà delle nuove funzionalità per combattere il pericoloso fenomeno del sextortion (letteralmente “estorsione sessuale”) e tutelare i minorenni.

La nuova opzione di sicurezza riguarda i messaggi privati (DM) degli utenti under 18, dove verranno offuscate le immagini (sia inviate che ricevute) che contengono nudità in modo da scoraggiare tali comportamenti. Questa protezione verrà attivata come impostazione predefinita a livello globale. Da un lato saranno, quindi tutelati,dal ricevere contenuti di nudo indisiderati e, dall’altro, sarannno maggiormente protetti da potenziali truffatori che ricattano i giovanissimi (e non solo) chiedendo di inviare foto intime.

Come funziona la protezione per i minori

Ma come funziona esattamente? Quando qualcuno riceve un’immagine contenente nudità, questa verrà automaticamente sfocata, così il destinatario non potrà scegliere se visualizzarla o meno.

Inoltre, comparirà un messaggio che incoraggia gli utenti a non sentirsi obbligati a rispondere, con un’opzione per bloccare il mittente e segnalare la chat.

“In caso di invio o ricezione di queste immagini, le persone verranno indirizzate a suggerimenti di sicurezza, sviluppati da esperti, sui potenziali rischi a cui ci si espone” chiarisce la società gestita da Mark Zuckerberg.

La funzionalità utilizzerà l’apprendimento automatico sul dispositivo per valutare se un’immagine inviata in direct su Instagram contiene nudità. La protezione dalla nudità funzionerà nelle chat crittografate end-to-end; Meta non avrà accesso alle foto in questione, a meno che qualcuno non scelga di segnalarle. La nuova funzione è ancora in fase di test, ma fra qualche mese dovrebbe essere attivata.

Fonte: META

