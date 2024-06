Questo Paese vuole proibire l’uso del cellulare a scuola (per favorire apprendimento e socializzazione)

Un disegno di legge in Cile mira a vietare l’uso del cellulare a scuola salvo eccezioni specifiche, dopo i tentativi falliti già attuati in passato

La Commissione Istruzione della Camera dei Deputati del Cile ha recentemente approvato un disegno di legge che mira a regolamentare l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili negli istituti scolastici. L’obiettivo principale di questa iniziativa è di limitare l’uso di questi dispositivi durante le giornate scolastiche per garantire che l’istruzione non venga interrotta e che gli studenti possano concentrarsi meglio sulle loro attività educative.

Questo disegno di legge, che deve ora essere esaminato dalla Camera dei Deputati per l’approvazione finale, prevede alcune eccezioni specifiche all’uso dei telefoni cellulari. Le eccezioni includono l’uso di dispositivi mobili per attività curricolari o extracurricolari, esigenze educative speciali dove i dispositivi fungono da ausili tecnici, situazioni di emergenza, disastri o catastrofi, e condizioni di salute che richiedono un monitoraggio periodico prescritto da un medico.

La proposta mira a modificare la legge 20.370, la legge generale sull’istruzione, per assicurare che i regolamenti delle strutture educative includano misure specifiche per regolamentare l’uso dei telefoni cellulari e definire le relative sanzioni in caso di violazione. Questo approccio non solo migliorerà la qualità dell’ambiente educativo, ma aiuterà anche a prevenire distrazioni durante le lezioni.

Proposte simili erano già state avanzate nel 2003 e nel 2006

Gli esperti sono preoccupati per l’uso eccessivo dei dispositivi mobili tra gli studenti, che può interferire con l’apprendimento e la socializzazione. La limitazione dell’uso dei cellulari nelle scuole è vista come un passo importante per promuovere un ambiente educativo più disciplinato e concentrato.

Nonostante l’obiettivo generale di vietare l’uso dei cellulari durante le ore scolastiche, il disegno di legge riconosce la necessità di flessibilità in situazioni specifiche, garantendo che le eccezioni siano chiaramente definite e applicate solo quando assolutamente necessario.

L’idea di regolamentare l’uso dei telefoni cellulari nelle scuole non è nuova. Proposte simili erano già state avanzate nel 2003 e nel 2006, ma senza successo. Tuttavia l’attuale disegno di legge rappresenta una consolidazione di sei mozioni presentate tra il 2018 e il 2024, che puntano a promuovere la disconnessione digitale durante le ore scolastiche per evitare interruzioni nell’apprendimento.

Se il disegno di legge verrà approvato dalla Camera dei Deputati, le scuole dovranno adeguare i loro regolamenti entro sei mesi, escludendo le interruzioni scolastiche, per garantire un uso corretto e limitato dei dispositivi mobili, migliorando così l’ambiente educativo e favorendo un apprendimento più efficace.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Honorable Cámara de Diputadas y Diputados

Ti potrebbe interessare anche: