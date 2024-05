Il sogno diventa realtà! Questa youtuber ha costruito un PC con la macchina del caffè integrata

Nerdforge rivoluziona il modding unendo un PC ad alta prestazione a una macchina da caffè: hanno trasformato un case Corsair Obsidian 1000D in un innovativo sistema dual-function che mescola tecnologia e design

Chi non vorrebbe svegliarsi, premere un pulsante e ottenere sia il caffè fresco che il computer acceso e pronto per la giornata? Questo non è più un sogno grazie a Nerdforge, il canale YouTube noto per i suoi progetti di modding e DIY che spingono i confini della creatività. Con la loro ultima impresa, hanno realizzato un sistema che combina un PC di alta gamma con una macchina da caffè completamente funzionante. Martina e Hansi, le menti dietro a Nerdforge, sono conosciuti per i loro ambiziosi progetti DIY e modding, che hanno condiviso attraverso centinaia di video, mostrando sia successi che fallimenti.

Il cuore di questo innovativo PC è un case Corsair Obsidian 1000D, scelto per le sue dimensioni generose, necessarie per incorporare i componenti aggiuntivi della macchina da caffè. Il processo di adattamento del case ha comportato modifiche significative, incluse operazioni di taglio e martellatura su un telaio del valore di 550 dollari. L’integrazione dei componenti della macchina da caffè è stata facilitata dall’uso di stampanti 3D, che hanno permesso un montaggio preciso e funzionale. Il controllo del sistema è stato affidato a un kit Arduino, che, attraverso un intricato sistema di relè e sensori ad ultrasuoni, permette la gestione di tutte le funzionalità da un unico pulsante.

Configurazione e raffreddamento del PC

Dal punto di vista hardware, il PC integra una configurazione all’avanguardia con un processore Intel Core i7 14700K montato su una scheda madre Asus ROG Strix Z790-F, e una scheda grafica MSI GeForce RTX. Il progetto ha richiesto una revisione completa del sistema di raffreddamento a causa del calore generato dalla macchina da caffè. Contrariamente alla configurazione standard, l’aria non viene aspirata dalla parte anteriore, ma attraverso due ventole da 120 mm collocate posteriormente, con ulteriori ventole e un dissipatore CPU Noctua NH-U12A che spingono l’aria verso l’esterno dalla parte anteriore del case.

L’estetica del progetto finale è stata curata con l’uso di bastoncini di legno, solitamente utilizzati per mescolare la vernice, che sono stati oliati e incollati insieme per creare un aspetto che richiama le saune scandinave, completato dall’aggiunta di luci LED. Nonostante alcuni difetti estetici minori, visibili nel video di presentazione, l’aspetto finale è sia funzionale sia visivamente accattivante, sebbene l’ingombro del case 1000D rimanga notevole.

