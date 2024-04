Fine settimana sotto le stelle cadenti, arrivano le splendide Bootidi

Attesissime a fine aprile, anche quest’anno tornano le alfa Bootidi. Attive dal 14 aprile al 12 maggio, saranno al picco la notte tra il 26 e il 27 aprile, particolarmente favorevole all’osservazione grazie all’assenza del disturbo lunare nelle ore con la frequenza più intensa. Prepariamo tanti desideri!

Come spiega l’UAI, anche se in genere questo sciame ha tassi orari abbastanza contenuti, è capace di offrire anche grossi exploit, come avvenne nel 1984 con 102 Bootidi in soli 10 minuti. Potremmo quindi avere delle bellissime sorprese.

Il radiante delle alfa Bootidi, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile per l’intera notte, culminando alla maggiore altezza (circa 65°) verso le ore 1.00. Ma soprattutto, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, quella di picco, la maggior numero di queste meteore è atteso dopo il crepuscolo serale e la Luna porterà disturbo soltanto dopo le 2.00 (nella mappa il cielo del 26 aprile alle 20.30 circa).

Quindi avremo ottime probabilità di vedere tante stelle cadenti, prepariamo i desideri!

Fonti: UAI / UAI meteore

