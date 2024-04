Scoperto in Francia un misterioso monumento a ferro di cavallo. Mai visto nulla di simile!

I ricercatori hanno definito la scoperta senza precedenti perché non è mai stato scoperto nulla di simile. Ora stanno cercando di capire a cosa servisse esattamente

A Marliens, un comune situato nella Francia orientale, gli archeologi dell’Istituto Nazionale Francese per la ricerca archeologica preventiva (INRAP) hanno scoperto un insolito monumento formato da tre recinti interconnessi: un recinto circolare al centro, un recinto a forma di ferro di cavallo a nord, un recinto circolare aperto a sud. I ricercatori hanno definito la scoperta senza precedenti perché non è mai stato rinvenuto nulla di simile.

Il monumento, che potrebbe risalire al Neolitico, è stato scoperto per caso durante l’ampliamento di una cava di ghiaia nella valle dell’Ouche.

Tra i manufatti trovati in loco sono stati rinvenuti sette punte di freccia in selce, due bracciali per arcieri, un accendino in selce, un pugnale in lega di rame. Su uno dei bracciali sono stati individuati residui di ossido di ferro, indispensabile per l’accensione del fuoco. Questi oggetti, secondo gli archeologi, accompagnavano spesso le sepolture.

Nei dintorni della misteriosa struttura sono state scoperte ulteriori costruzioni tra cui diversi pozzi con fondo rivestito in argilla, probabilmente risalenti all’Età del Bronzo, una necropoli con cinque recinti circolari, e una seconda necropoli dell’Età del Ferro.

Rimane incerta l’esatta funzione del misterioso monumento, su cui i ricercatori stanno cercando di fare chiarezza. Nulla di simile è mai stato trovato in precedenza.

FONTI: Inrap

