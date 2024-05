Se proprio devi mangiare il pane, ecco il migliore da scegliere (tenendo a bada la glicemia)

Se siete a dieta ma rinunciare al pane è impossibile, ecco come potete sostituirlo in modo più sano con un alimento sempre più di moda - anche grazie alla diffusione sui social

Si sta avvicinando l’estate e, con essa, anche l’ansia di rimettersi in forma per sfoggiare un fisico asciutto e tonico sulla spiaggia.

Ecco allora che si moltiplicano i consigli (spesso non efficaci) per dimagrire – come anche le diete improvvisate che promettono miracoli in una manciata di giorni.

Uno degli alimenti maggiormente demonizzati quando si parla di diete dimagranti è sicuramente il pane, che troppo spesso viene del tutto eliminato dall’alimentazione.

Tra i consigli che più stanno spopolando, vi è quello di consumare pane di segale in luogo del classico pane di grano al fine di limitare l’assorbimento di glucosio e, quindi, di dimagrire.

Ma davvero il pane di segale è utile per dimagrire o si tratta dell’ennesima fake news che affascina chi è alla disperata ricerca di consigli per ritrovare la linea? Vediamo insieme.

Che cos’è il pane di segale

Protagonista di numerose culture e tradizioni culinarie, il pane di segale si distingue per il suo sapore deciso e la sua consistenza rustica – caratteristiche che lo rendono amato da molti consumatori (e detestato da molti altri).

Ma, venendo alla nostra domanda, è vero che il pane di segale fa dimagrire? In effetti, la sua ricchezza di fibre lo rende un alimento che aiuta a controllare i livelli di glicemia nel sangue, prevenendo i picchi di zuccheri e favorendo un rilascio costante di energia durante il giorno.

Ma non solo: la presenza di fibre aiuta anche la mobilità intestinale, prevenendo condizioni di stitichezza – oltre ad aumentare il senso di sazietà, spingendoci a mangiare di meno.

E inoltre, grazie al suo basso indice glicemico, il pane di segale risulta un alimento particolarmente indicato per chi soffre di diabete o per chi desidera semplicemente tenere sotto controllo il proprio peso.

Ricordiamo anche che questo alimento è ricco di vitamine del gruppo B e di sali minerali (ferro, magnesio e zinco), che lo rendono un alimento perfetto per sostenere il metabolismo energetico, la salute del sistema immunitario e la prevenzione di malattie croniche.

Infine, questo alimento vanta proprietà benefiche per il sistema cardiovascolare, aiutando a ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”) e a regolare la pressione sanguigna, grazie alla presenza di fibre, fitonutrienti e acidi grassi monoinsaturi.

Insomma, ci sono molti ottimi motivi per consumare il pane di segale – e non tutti hanno a che fare con il dimagrimento, ma si inseriscono in un più ampio quadro di cura del proprio benessere.

Scegliere il pane di segale significa compiere una scelta consapevole per il proprio benessere e per il piacere del gusto. La sua ricchezza nutrizionale, unita alle sue proprietà benefiche e alla sua versatilità in cucina, lo rendono un alimento completo e prezioso per una dieta sana ed equilibrata.

Per gustare al meglio il pane di segale, consigliamo di tostarlo leggermente o di scaldarlo in forno per esaltare il suo sapore e la sua fragranza. Inoltre, è importante conservarlo in un luogo fresco e asciutto per mantenerne intatte le sue proprietà nutritive.

Oltre al classico accompagnamento a formaggi e salumi, il pane di segale può essere utilizzato per realizzare gustose tartine, bruschette e crostini, per accompagnare calde zuppe o freschi hummus di legumi.

Inoltre, se ci avanza del pane che si è fatto ormai raffermo, possiamo anche sminuzzarlo o grattugiarlo per per arricchire polpette, sformati e sughi, o per creare una panatura croccante e gustosa per le nostre ricette.

Il pane va eliminato dalla dieta?

Abbiamo raccontato perché il pane di segale viene consigliato come sostituto del pane classico nel contesto di una dieta dimagrante, ma ricordiamo che l’idea che il pane faccia ingrassare è un falso mito.

In realtà, il pane non è intrinsecamente un alimento che causa l’aumento di peso. Il vero problema è l’eccesso calorico, che può verificarsi con qualunque cibo, incluso il pane.

Se assumiamo più calorie di quelle che bruciamo, il nostro corpo le immagazzinerà sotto forma di grasso. Quindi, il pane può farci ingrassare solo se lo consumiamo in quantità eccessive, insieme ad altri alimenti, all’interno di una dieta ipercalorica.

Che sia di segale o di grano, possiamo tranquillamente includere il pane nella nostra dieta – a patto di consumarlo con moderazione.

