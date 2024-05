Quando morirai è anche questione di orologio biologico, lo studio che cambia tutto

Secondo una ricerca l’orologio biologico potrebbe avere legami con la fine della vita. Scopriamo in che modo l’orologio biologico può programmare la nostra morte.

La natura ci offre una complessa sinfonia di cicli e schemi, tra cui spicca il nostro orologio biologico, uno dei più affascinanti. La scienza rivela che questo non solo regola i nostri cicli di sonno e veglia, ma può anche influenzare il momento del nostro ultimo respiro.

A tal proposito gli scienziati di Harvard suggeriscono che la morte potrebbe essere “programmata” dal nostro orologio biologico, poiché la scienza ha dimostrato che delle varianti genetiche possono indicare l’esistenza di una connessione tra il nostro orologio biologico e la fine della vita.

Secondo uno studio del 2012 condotto dalla Harvard Medical School negli Stati Uniti, una variante genetica comune non solo determina se siamo mattinieri o nottambuli, ma potrebbe anche prevedere il momento più probabile della nostra morte.

Per decenni, gli scienziati hanno osservato come certe famiglie ereditino le preferenze per alzarsi presto al mattino o restare sveglie fino a tarda notte, suggerendo l’importanza dei fattori genetici nei nostri ritmi del sonno.

Nello studio pubblicato sulla rivista Annals of Neurology nel novembre 2012 è stato identificato un gene chiamato “Period 1”, e ha rivelato che una variante di questo gene può essere di tre tipi: A-A, A-G e G-G. Le persone con il tipo A-A tendono ad alzarsi circa un’ora prima rispetto a quelle con il tipo G-G, mentre quelle con il tipo A-G sono intermedie.

In modo sorprendente, questa stessa variante genetica sembra influenzare anche il momento della nostra morte. La ricerca ha mostrato che le persone con il genotipo AA o AG hanno maggiori probabilità di morire poco prima delle 11 del mattino, mentre coloro con il genotipo GG tendono a partire più vicino alle 18.

Questo studio evidenzia il profondo impatto che il nostro orologio biologico ha sull’intera esistenza. Questa scoperta, inoltre, potrebbe aprire nuove porte nel campo della medicina, poiché potrebbe portare all’identificazione di marcatori genetici utili per personalizzare gli interventi e i trattamenti medici in base ai ritmi biologici propri di ciascun individuo.

