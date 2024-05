Non comprare occhiali da sole scadenti: sono un opometrista e ti spiego come scegliere quelli più adatti a proteggere i tuoi occhi

Non comprare occhiali da sole scadenti: scopri i consigli di un optometrista per scegliere quelli migliori e proteggere i tuoi occhi. Suggerimenti su lenti, filtri UV e qualità per una vista sana e sicura.

Non lasciarti ingannare dagli occhiali da sole scadenti. Quando si tratta di proteggere i tuoi occhi dai dannosi raggi del sole, scegliere i giusti occhiali da sole è fondamentale. Molti non sanno che non tutti gli occhiali da sole offrono la stessa protezione, e optare per un paio economico potrebbe non garantire la sicurezza necessaria. Gli esperti della vista ci spiegano l’importanza di investire in occhiali da sole di qualità e come scegliere quelli più adatti per proteggere efficacemente gli occhi e la delicata pelle circostante. Scopriamo insieme perché la protezione UV è essenziale e quali caratteristiche cercare per assicurarsi di fare una scelta informata e sicura.

I benefici degli occhiali da sole Indossare occhiali da sole non solo protegge gli occhi dai raggi UVA e UVB, che possono aumentare le probabilità di sviluppare malattie oculari come cataratta, occhi secchi e, nei peggiori casi, anche il cancro. Gli occhiali da sole proteggono gli occhi dal vento e dalla polvere e possono schermare la pelle del contorno occhi, che è molto più delicata rispetto al resto del viso. Vediamo insieme come sceglierli. Cerca occhiali da sole che offrano protezione UV Gli occhiali da sole con protezione UV sono essenziali per proteggere gli occhi dai raggi dannosi. Alcuni occhiali da sole possono sembrare protettivi grazie alle lenti colorate, ma ciò non garantisce una protezione adeguata dai raggi UV. Gli esperti consigliano di assicurarsi che gli occhiali forniscano una protezione al 100% contro i raggi UVA e UVB. Gli occhiali certificati dovrebbero riportare indicazioni come “UV 400” o “100% protezione UV”; se temi che possano essere falsi, puoi fare ricerche sul marchio online. Meglio le lenti polarizzate Gli occhiali da sole con lenti polarizzate, che riducono i riflessi da superfici come acqua, neve e vetro, sono particolarmente protettivi. Questo può ridurre l’affaticamento degli occhi e migliorare la visibilità e il comfort durante attività come guidare, sciare e navigare. Gli occhiali da sole polarizzati sono generalmente un po’ più costosi. Scegli occhiali da sole comodi Se gli occhiali da sole non si adattano bene, potrebbero non proteggere adeguatamente gli occhi dal sole. Se non sono comodi, potresti essere meno incline a indossarli. Gli occhiali da sole piccoli, anche se possono essere di moda, potrebbero non coprire completamente gli occhi dai raggi solari. È raro, ma le lenti degli occhiali da sole possono frantumarsi se sono fatte di materiali scadenti. I frammenti potrebbero ferire gli occhi. Fai attenzione al materiale Gli esperti raccomandano di scegliere montature e lenti durevoli. Le lenti in Rivex, policarbonato, vetro, titanio o acciaio inossidabile sono le più resistenti, spiega St. Clair, aggiungendo che quelle in policarbonato sono le meno propense a frantumarsi.

Fonte: VerywellHealth