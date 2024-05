La storia di Lauren Wasser, che ha perso le gambe a causa degli assorbenti interni, ci ricorda quanto sia importante parlare della sindrome da shock tossico

Lauren Wasser ha perso le gambe per la sindrome da shock tossico a causa dell’uso di assorbenti interni. Da allora sfila sulle passerelle di moda con le sue protesi dorate per sensibilizzare su questa malattia di cui si sa molto poco

La tragica esperienza di Lauren Wasser, una giovane modella che ha perso entrambe le gambe a causa della sindrome da shock tossico (TSS) derivante dall’uso di assorbenti interni evidenzia l’importanza della consapevolezza e della prevenzione di questa malattia potenzialmente letale.

Lauren, all’epoca ventiquattrenne, ha vissuto un incubo quando ha sviluppato sintomi gravi dopo aver utilizzato gli assorbenti durante le mestruazioni. Il suo caso estremo ha portato alla ribalta una condizione spesso sottovalutata, ma estremamente pericolosa.

Nonostante la sua giovane età e la salute apparentemente buona, Lauren è stata sconvolta dalla rapida progressione della malattia, che ha portato alla perdita di entrambe le gambe. Dopo aver accusato uno strano malessere, aveva lo stesso deciso di uscire lo stesso con gli amici.

Poi però quando è tornata a casa si è resa conto di avere la febbre a 41,5°. Poco tempo dopo, la madre l’ha trovata a terra, incosciente e a pochi minuti dalla morte. In poche ore, il suo corpo era passato dal manifestare sintomi simil-influenzali alla decomposizione con i tessuti che stavano iniziando a deteriorarsi e i reni compromessi. I medici hanno dovuto amputarle una gamba e nel 2018 anche l’altra a causa di un dolore continuo.

Quali sono i sintomi da non sottovalutare

La sindrome da shock tossico è una malattia rara e talvolta letale, la cui causa è ancora in gran parte sconosciuta. Sebbene possa essere associata a batteri come lo Staphylococcus aureus o lo Streptococcus pyogenes, la sua insorgenza rimane spesso inspiegabile. Lauren stessa è sopravvissuta a un rischio del 99% di non farcela, ma ha dovuto affrontare gravi conseguenze fisiche e emotive.

La sua storia deve servire come monito sulla necessità di prestare attenzione ai sintomi della TSS e di agire prontamente in caso di sospetto. Mal di testa, febbre, eruzioni cutanee e dolori muscolari sono segnali che non dovrebbero essere trascurati, specialmente se si utilizzano assorbenti interni.

La prevenzione gioca un ruolo cruciale nella riduzione del rischio di TSS. È importante seguire le raccomandazioni riguardanti il cambio frequente degli assorbenti, con un intervallo massimo di sei ore. Questo comportamento riduce significativamente il rischio di esposizione a batteri dannosi che possono proliferare in un ambiente umido come quello vaginale.

Lauren Wasser, nonostante la sua tragedia personale, ha trovato la forza di sensibilizzare gli altri su questa malattia attraverso la sua esperienza. Indossa protesi dorate e continua a sfilare sulle passerelle internazionali, dimostrando come si possa superare anche le sfide più difficili.

