Chi fa arrampicata indoor sta respirando alte dosi di additivi della gomma potenzialmente tossici

Fare arrampicata su roccia può essere molto pericoloso: uno studio ha fatto emergere la presenza di particelle di gomma potenzialmente tossiche nell’aria

Uno studio che rivela la presenza di particelle di gomma potenzialmente tossiche nell’aria delle palestre per l’arrampicata su roccia indoor ha sollevato preoccupazioni significative per la salute dei frequentatori di queste strutture.

Le particelle di gomma, rilasciate dalle suole delle scarpe da arrampicata durante l’attività, possono costituire un rischio per la salute respiratoria e cutanea degli utenti, oltre a essere associate a potenziali rischi di cancro.

La scoperta di concentrazioni elevate di particelle di gomma nell’aria delle palestre per l’arrampicata è avvenuta attraverso la campionatura delle scarpette da arrampicata, della polvere lasciata sui punti d’appoggio, dell’aria nelle palestre e della polvere che si era depositato attorno alle strutture ha dato vita a dubbi sulle pratiche di sicurezza e sui materiali utilizzati in queste strutture ricreative.

Nonostante la gomma sia un componente essenziale delle scarpe da arrampicata per garantire aderenza e flessibilità, il suo rilascio nell’ambiente interno delle palestre può rappresentare una minaccia per la salute degli utenti.

Il benzotiazolo è collegato all’aumento di rischio di cancro alla vescica

La presenza di sostanze chimiche potenzialmente tossiche, come il benzotiazolo, è ancora più preoccupante, poiché questa sostanza è stata collegata a un aumentato rischio di cancro alla vescica tra gli operai. È quindi essenziale che vengano prese misure per limitare l’esposizione degli utenti a queste sostanze nocive e per garantire un ambiente sicuro all’interno delle palestre per l’arrampicata.

Si è compreso come ad ogni salita e ad ogni appiglio le particelle di gomme delle scarpe – essenziale per dare loro un attrito ottimale – vengono rilasciate nell’aria e sugli stessi appigli. Inoltre molti hanno spazzole per le prese d’arrampicata, cosa che peggiora la situazione dato che solleva sostanze nocive nell’aria che le persone inalano e ingoiano.

L’importanza di questo studio risiede nel mettere in luce un potenziale rischio per la salute che potrebbe essere trascurato in precedenza. Dato che l’arrampicata su roccia indoor è un’attività ricreativa sempre più popolare è fondamentale che vengano prese in considerazione le implicazioni per la salute degli utenti e vengano adottate misure preventive appropriate.

Le concentrazioni elevate di particelle di gomma nell’aria delle palestre per l’arrampicata suggeriscono la necessità di rivedere le pratiche di manutenzione e pulizia delle strutture, nonché di valutare l’uso di materiali alternativi per ridurre il rilascio di sostanze nocive nell’ambiente interno.

