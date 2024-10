Torta di mele con grappa: la ricetta della variante che sta facendo impazzire tutti

Porta un tocco di raffinatezza alla tua torta di mele con la nostra variante arricchita con un delicato aroma di grappa. Una ricetta classica rivisitata con un twist di sapore, perfetta per soddisfare i palati più esigenti. Scopri come preparare questa prelibatezza e delizia i tuoi ospiti con un'esperienza gustativa unica.

Quando pensiamo alla torta di mele immaginiamo normalmente un soffice ciambelline decorato con fettine sottili di mela, spennellate con glucosio o miele per rendere la superficie dolce e lucida. Questa volta invece vi proponiamo una nuova ricetta che stravolge la classica torta di mele tradizionale, perché a base di pasta frolla e mele macerate nella grappa.

Si tratta di una preziosa ricetta, creata da un agriturismo mantovano per i suoi avventori: assaggiata questa versione della torta non vorrete più tornare indietro…

Ingredienti: 300 g di farina 0

250 g di zucchero di canna

2 uova

150 g di burro (più extra per il crumble)

1 cucchiaino di cannella in polvere

½ cucchiaino di zenzero in polvere

½ bustina di lievito

1 bustina di vanillina

3 mele renette o annurche

250 g di marmellata di mele (meglio se fatta in casa)

1 bustina di uvetta passa

1 bicchiere di grappa

100 g di gocce di cioccolato fondente

50 g di farina di mandorle o nocciole (per il crumble)

50 g di zucchero di canna integrale (per il crumble)

Preparazione:



Per preparare questa torta di mele alla grappa con crumble, iniziate sbucciando e tagliando le mele a spicchi. Mettetele in una ciotola con 6 cucchiai di zucchero, un bicchiere di grappa e un cucchiaino di cannella. Mescolate bene e lasciate macerare per almeno un’ora, permettendo alle mele di assorbire l’aroma della grappa.

Nel frattempo, preparate la frolla. In una ciotola grande, mescolate la farina, le uova, 200 g di zucchero, il burro ammorbidito, la vanillina, il lievito e un pizzico di zenzero in polvere per un tocco speziato. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo, poi avvolgetelo nella pellicola e lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti.

Quando la pasta è pronta, dividetela in due parti. Stendete il primo disco e adagiatelo sul fondo di una tortiera imburrata e infarinata, creando uno strato uniforme di circa 2 cm e pressando bene lungo i bordi. Scolate le mele e distribuitele sopra la base, aggiungendo l’uvetta, qualche cucchiaio di marmellata di mele e le gocce di cioccolato.

Stendete il secondo disco di pasta e posizionatelo sopra lo strato di mele, sigillando bene i bordi. Preparate il crumble mescolando farina di mandorle o nocciole con zucchero di canna integrale e qualche fiocco di burro, fino a ottenere una consistenza granulosa. Spargetelo sul coperchio di frolla, creando una superficie croccante.

Infornate la torta a 180°C per 40-50 minuti, finché non risulta dorata e il crumble ben croccante. Una volta sfornata, aggiungete qualche altra goccia di cioccolato quando la torta è ancora calda, poi lasciate raffreddare completamente prima di servire.

