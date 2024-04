Come preparare la crostata di frutta vegan

Ecco come preparare una crostata di frutta vegana senza nessun ingrediente di origine animale

Fragole di stagione: che bontà! Cosa c’è di meglio di una buona crostata fresca con frutta di stagione, ideale per fare colazione la mattina o come spuntino per merenda? Niente! Ecco allora la ricetta golosa e buonissima crostata vegana di frutta, divertentissima da decorare con i suoi colori accesi.

Ingredienti

Pasta Frolla

250 gr farina di grano tenera biologica

100 gr zucchero integrale di canna

125 gr margarina non idrogenata

Succo di 1 limone (grande)

Un pizzico di bicarbonato

Crema pasticcera veg

300 grammi latte di soia

60 gr di zucchero integrale di canna

2 cucchiai di fecola di patate

Scorza di 1 limone

Topping

2 kiwi

1 banana

Un cestino di fragole

Per Lucidare la frutta:

50 gr acqua

15 gr zucchero

3 gr di fecola o di maizena

Oppure gelatina di mela o albicocche, ma anche della semplice marmellata di albicocche stemperata e frullata con un poco di acqua tiepida è perfetta

Preparazione

Per fare la frolla, disporre la farina a fontana, mettere al centro la margarina a temperatura ambiente tagliata a dadini e lo zucchero. Lavorare unendo tra di loro prima lo zucchero e margarina, incorporando man mano la farina. Aggiungere il succo di limone e, infine, il bicarbonato. Impastare bene e accuratamente fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Formare una palla e lasciare riposare in frigo per 30-40 minuti.

Nel frattempo preparare la crema. Mettere in un pentolino antiaderente la fecola di patate e i 60 gr di zucchero. Sul fuoco a fiamma bassa, aggiungere poco alla volta il latte di soia, continuando sempre a mescolare con un cucchiaio di legno. Aggiungere la scorza di mezzo limone e portare ad ebollizione, a sempre a fiamma bassa e continuando a mescolare energicamente, evitando di far creare grumi, fino a quando la crema non si addenserà. Spegnere e far raffreddare.

Foderare ora con carta forno una teglia tonda di 28 cm di diametro, stendere la pasta frolla che si è riposta, avendo cura di formare dei bordi alti circa un centimetro e di bucherellare il fondo con una forchetta. Infornare la crostata nel forno già caldo a 180° per 35\40 min. Una volta cotta, tirare fuori dal forno. Quando sarà fredda, toglierla dalla tortiera e metterla sul piatto di portata.

Nel frattempo, lavare la frutta, tagliare a fette non troppo sottili i kiwi, la banana e le fragole, lasciando magari una fragola intera da posizionare al centro. Versare la crema pasticcera ormai fredda sulla crostata e stenderla uniformemente con una spatola. Decorare con la frutta a proprio piacimento. Ora non rimane che l’ultimo tocco, la lucidatura del topping: si può scegliere una tra le varie alternative scritte sopra. In questo caso, io ho messo in un pentolino acqua, zucchero e fecola a scaldare, senza far bollire e facendo sciogliere bene lo zucchero. Quando il liquido si sarà rappreso, bisogna toglierlo dalla fiamma e farlo raffreddare un po’, prima di spennellarlo delicatamente sulla frutta.

Mettere in frigo e servire fredda.