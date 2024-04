Vinci qualsiasi discussione con queste 5 regole d’oro (senza peggiorare le cose)

Le discussioni sono da sempre un terreno scivoloso: ecco i alcuni consigli utili per mantenere la calma e far valere le nostre ragioni, senza aggredire l'altro

Capita spesso di essere coinvolti in discussioni, talvolta dai toni accesi, con il nostro partner, con un amico o con un familiare. In questi momenti concitati, la rabbia confonde la nostra capacità di giudizio e il nostro buonsenso.

Ci troviamo a dire cose che non pensiamo, e potremmo rischiare di offendere pesantemente il nostro interlocutore – cosa che non farebbe altro che peggiorare lo stato della discussione.

Nel momento del litigio, è fondamentale riuscire a mantenere un atteggiamento calmo e assennato, limitando al minimo i comportamenti aggressivi.

In questo articolo vogliamo condividere cinque consigli per mantenere il controllo in una discussione e per riuscire a far valere le nostre ragioni, senza prevaricare sull’interlocutore.

Non assalire l’interlocutore

Può sembrare molto difficile da fare, ma è fondamentale non mostrarsi troppo aggressivi con il nostro “avversario” e riuscire a mantenere un dialogo civile. Infatti, è proprio il dialogo che ci garantirà il successo nella discussione – di certo non la violenza!

Mantieni un tono di voce controllato

Come abbiamo detto, le emozioni intense possono provocare un innalzamento della voce e un inasprimento dei toni, portandoci magari a essere insolitamente volgari e a utilizzare un linguaggio scurrile e offensivo.

Se vogliamo tornare alla calma e moderare le nostre reazioni nei confronti dell’interlocutore, iniziamo moderando il tono di voce e il linguaggio.

Come spiegava anche il filosofo latino Seneca moderare il proprio atteggiamento, scegliendo di abbassare il tono di voce e di placare i movimenti irosi, porterà calma anche nel nostro animo.

Attenzione però a non mostrare estrema condiscendenza: il nostro interlocutore potrebbe pensare che lo stiamo facendo solo per dargli un “contentino” e concludere presto il litigio, e potrebbe essere ancora più offeso dal nostro comportamento.

Spiega le tue ragioni

Se vogliamo vincere una discussione, non limitiamoci a ripetere ossessivamente che abbiamo ragione, ma proviamo a spiegare perché riteniamo di essere nel giusto, e facciamolo con dettaglio e fornendo magari degli esempi concreti.

In ogni “arringa” di una discussione, dovremmo tener presente questa scaletta comunicativa per esporre le nostre ragioni:

iniziamo dichiarando la nostra opinione in merito alla faccenda;

in merito alla faccenda; continuiamo spiegando i motivi dietro la nostra opinione;

dietro la nostra opinione; avvaloriamo la nostra tesi con uno o più esempi ;

; sottolineiamo l’importanza del cambiamento o dell’innovazione che stiamo suggerendo.

Ecco un esempio:

Dovremmo passare meno tempo a guardare i nostri telefoni (opinione), perché sta erodendo la nostra salute mentale e la capacità di connetterci con le persone nella vita reale (spiegazione). È stato dimostrato che l’uso eccessivo degli smartphone aumenta l’ansia (esempio) e questo è importante perché la scarsa salute mentale tra gli adulti può avere un impatto su tutto, dalla produttività sul posto di lavoro alle relazioni interpersonali (importanza).

Sii curioso delle ragioni dell’altro

Una delle chiavi del successo in una discussione è l’ascolto sincero delle ragioni del nostro interlocutore: quali sono i motivi della sua ira nei nostri confronti? cosa cerca di ottenere da questa discussione? come possiamo trovare un punto di accordo?

Mantenere un canale di comunicazione aperto in entrambe le direzioni, mostrarsi aperti al dialogo e non ostili, è una strategia vincente per una veloce soluzione della discussione – con buona soddisfazione di tutte e due le parti in causa.

Fai delle concessioni

Vincere una discussione significa anche ammettere i nostri errori e fare un passo nella direzione del nostro avversario: ammettere che la nostra opinione ha dei punti deboli rende i punti forti più credibili, e al contempo ci fa sembrare umani e disponibili al dialogo.

