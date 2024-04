Le 6 tappe di Daniel Lumera per superare i momenti difficili e risvegliare il potere insito in ognuno di noi

Nel libro "Come se tutto fosse un miracolo", Daniel Lumera illustra un metodo rivoluzionario per superare i momenti di crisi e ritrovare se stessi, basato su sei carismi, ovvero sei tappe

Secondo la tradizione orientale noi umani siamo paragonabili a ciotole, in sanscrito “Patra”. Ciotole che inizialmente sono integre ma che man mano nel tempo, in seguito a diversi eventi, si crepano portandoci a smarrire la purezza originaria.

Recuperare l’integrità è possibile percorrendo 6 tappe chiamate “carismi”, in grado di riconnetterci con noi stessi e con la nostra autentica natura. Si tratta di un vero e proprio viaggio di scoperta per trasformare crisi e difficoltà in un’esperienza di realizzazione e amore, rivelato dal biologo naturalista Daniel Lumera nel libro “Come se tutto fosse un miracolo”.

Quali sono queste 6 tappe?

La prima tappa ha a che fare con le parole che, secondo Lumera, sono importantissime perché in grado di trasformare la realtà e influenzare la nostra biologia. Scegliere le parole con consapevolezza è fondamentale per far accadere le cose che desideriamo. Altrettanto importante è dire ciò che sentiamo davvero.

La seconda tappa è non lasciare nulla in sospeso per più di tre giorni. Che si tratti di chiedere scusa a qualcuno o di concludere un libro lasciato a metà, è importante portare a termine le cose in sospeso per liberarci dai vincoli mentali.

La terza tappa ha a che fare con il valore del dare. Secondo Lumera è importante fare del bene agli altri, donando in modo autenticamente altruistico.

La quarta tappa è coltivare la meraviglia nella quotidianità. Come riuscirci? Compiendo, per esempio, degli atti di follia consapevoli, e ricominciando a sorprenderci anche di fronte alle piccole cose.

La quinta tappa consiste nell'accogliere il vuoto. Spesso tendiamo a riempire di cose e impegni le nostre vite per distrarci. Ma il vuoto è essenziale per il nostro benessere e la nostra libertà.

La sesta tappa è la pace interiore. Secondo Lumera esistono varie forme di pace, come quella del cuore, del perdono e della mente. Sperimentarle è fondamentale per imparare a vivere in armonia con noi stessi e con il resto del mondo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

