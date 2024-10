Castagne o ippocastani? Fai attenzione e impara a distinguere le varietà velenose da quelle commestibili

Le castagne e gli ippocastani sono simili, eppure non hanno molto in comune. Spieghiamo come distinguere le due varietà, anche perché una delle due è velenosa

La stagione delle castagne è iniziata con l’autunno: bambini e buongustai ne saranno felici. Alcune varietà di castagne sono sicure da mangiare, mentre altre sono velenose per l’uomo, ma sono perfette per l’artigianato, stiamo parlando degli ippocastani. Spieghiamo le differenze. (Leggi anche: Castagne: proprietà, usi e come cucinarle per valorizzarne tutti i benefici)

Castagne e ippocastani: quali varietà sono commestibili?

L’ ippocastano e il castagno, noto anche come castagno dolce, sono simili, tuttavia appartengono a famiglie di alberi completamente diverse: il castagno alla famiglia del faggio, mentre l’ippocastano, velenoso per l’uomo, alla famiglia degli alberi del sapone.

I frutti della castagna dolce sono chiamati castagne o marroni, non sono solo commestibili, infatti, nei secoli passati la castagna veniva addirittura utilizzata come alimento base per la popolazione rurale grazie al suo alto contenuto di amido. Oggi sono il frutto autunnale per eccellenza.

Ippocastani e castagne: ecco le differenze

Fortunatamente, castagne e ippocastani si distinguono facilmente:

sulle foglie degli alberi : le grandi foglie dell’ippocastano sono costituite da cinque foglie singole più piccole e sono simili alle foglie di faggio. Le foglie del castagno dolce, invece, si trovano singolarmente sul ramo e presentano piccole spine appuntite sul bordo.

sul guscio del frutto : i frutti dell’ippocastano sono in un guscio duro e spinoso. Il guscio della castagna, invece, è costituito da tante morbide spine.

sui frutti : i frutti dell’ippocastano vanno da sferici a piriformi. La forma dei marroni è piuttosto piatta e appuntita.



Gli ippocastani sono commestibili?

Gli ippocastani fioriscono prima, da aprile a maggio, e i suoi frutti maturano a settembre e ottobre. Questa varietà è pericolosa e l’uomo non deve consumare gli ippocastani, perché sono velenosi e tossici. L’ingestione di questi frutti può causare vomito e nausea, e in caso di dose eccessiva può comparire addirittura una sindrome emorragica grave. Anche i cani e i cavalli non dovrebbero mangiare gli ippocastani, perché nel peggiore dei casi i frutti potrebbero causare avvelenamento.

Cosa fare se avete colto degli ippocastani per non sprecarli

Se avete erroneamente colto degli ippocastani non consumateli perché sono velenosi, ma per non sprecarli potete riutilizzarli per farci ad esempio delle decorazioni autunnali, sono perfetti infatti per le attività creative. Potete creare dei centrotavola, con stuzzicadenti, colori e colla i bambini possono creare animaletti, figure buffe o decorazioni per la casa.

Ma gli ippocastani possono essere usati per preparare dei detergenti naturali, infatti contengono la saponina, che li rende ideali per i saponi e i detergenti ecologici.

Si tagliano a pezzetti, si lasciano essiccare e poi si immergono in acqua calda, così si ottiene un detergente delicato perfetto perfetto per lavare i capi in lavatrice o per usi domestici. arli essiccare e poi immergerli in acqua calda per ottenere un detergente delicato,

In ultimo potete utilizzari come pacciame per le piante, sminuzzati e lasciati decomporre, gli ippocastani possono diventare un compost naturale per arricchire il terreno di piante ornamentali, proteggendo il suolo e migliorandone la fertilità.

Le regole per raccogliere le castagne in modo sostenibile

Prima di raccogliere le castagne, informarsi sulle normative locali: in molte zone boschive e parchi naturali, la raccolta è regolamentata per preservare l’ambiente. Spesso è previsto il divieto di utilizzo di strumenti come rastrelli, per limitare i danni al suolo e alla vegetazione.

Inoltre non tutti possono prendere e andare per boschi e raccogliere le castagne così liberamente, ci sono delle regole da rispettare, è necessario tenere a mente questo: raccogliere solo ciò che serve. Per evitare di depauperare l’habitat e consentire alla fauna locale di accedere a questa preziosa fonte di nutrimento, è importante raccogliere le castagne solo nella quantità necessaria per il consumo familiare. Lasciare alcune castagne per la fauna (scoiattoli, uccelli e piccoli mammiferi) contribuisce a mantenere l’equilibrio dell’ecosistema.

Durante la raccolta, utilizzate sacchetti o cestini riutilizzabili anziché sacchetti di plastica. Inoltre, quando possibile, evitate di strappare foglie e rami che possono compromettere la salute degli alberi.

Se invece volete acquistarle, acquistare castagne da produttori locali e certificati non solo sostiene le economie rurali, ma garantisce anche la freschezza del prodotto e riduce l’impatto ambientale legato al trasporto. Molti castagneti italiani stanno rinascendo grazie alla crescente domanda di castagne locali, aiutando a mantenere tradizioni e a valorizzare le comunità rurali.

Castagna dolce: quando e come mangiare le castagne

I castagneti fioriscono a giugno e luglio, e i frutti cadono dall’albero al più presto alla fine di settembre. Puoi trovare castagne in molti parchi e boschi di latifoglie, quindi vale la pena tenere gli occhi aperti mentre si cammina. Le castagne non sono solo gustose, sono anche salutari: contengono molte calorie, ma anche proteine ​​di alta qualità, sono prive di glutine e sono meno grasse delle noci. Sono presenti anche preziosi minerali e vitamine come il potassio, la vitamina C e le vitamine del gruppo B.

Le castagne possono essere preparate e consumate in molti modi; nel caso delle castagne crude bisogna prima togliere la buccia. Se hai intenzione di cucinarle in padella o metterle al forno, assicurati di tagliarle trasversalmente in modo che cuociano in modo ottimale. Una volta cotte puoi sbucciarle e mangiarle.

