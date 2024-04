Mangiare più pesce azzurro al posto della carne rossa potrebbe prevenire fino a 750.000 morti premature entro il 2050

Sostituire la carne rossa con pesce azzurro, come aringhe, sardine o acciughe, potrebbe salvare migliaia di vite in un anno e contribuire ad affrontare la crisi climatica. Soprattutto nei Paesi più poveri

Sostituire la carne rossa con pesci da foraggio come aringhe, sardine e acciughe potrebbe salvare 750.000 vite all’anno. Uno studio pubblicato su BMJ Global Health ha infatti stimato i benefici derivanti dalla sostituzione del consumo di carne rossa con pesce da foraggio.

Quello che è emerso è che, sostituendo la carne rossa con pesce foraggio (chiamato così perché predato da pesci più grandi) nella dieta globale, si potrebbero prevenire moltissime morti premature dovute a malattie non trasmissibili come ictus o cancro al colon entro il 2050, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

Leggi anche: Questa guida aiuta a scegliere il pesce più “sostenibile” in base a specie, luogo e tipologia di pesca

Prove crescenti collegano il consumo di carne rossa a un rischio più elevato di malattie negli esseri umani e a danni significativi all’ambiente. Al contrario, i pesci da foraggio sono altamente nutrienti, rispettosi dell’ambiente e sono la specie ittica più abbondante negli oceani del mondo.

Lo studio

Lo studio, condotto da Shujuan Xia dell’Istituto Nazionale di Studi Ambientali del Giappone, ha stimato che il pesce foraggio “potrebbe sostituire solo una frazione (circa l’8%) della carne rossa mondiale a causa della sua disponibilità limitata, ma potrebbe aumentare la quantità giornaliera di carne rossa globale. consumo pro capite di pesce vicino al livello raccomandato”.

Secondo i ricercatori, questa sostituzione eviterebbe tra mezzo milione e 750.000 morti premature e ridurre significativamente la prevalenza di disabilità dovute a malattie legate all’alimentazione, soprattutto nei paesi a basso reddito.

Il pesce foraggio come alternativa alla carne rossa potrebbe raddoppiare (o più) il numero di morti che potrebbero essere evitate semplicemente riducendo il consumo di carne rossa.

Questo tipo di pesce rappresenta il 30% delle catture mondiali. Tuttavia, solo un quarto viene utilizzato per il consumo umano. Il resto, compresa buona parte del pesce pescato in paesi che lottano per nutrire la propria popolazione, viene utilizzato negli allevamenti ittici per ingrassare altri pesci come il salmone o la trota, che vengono poi venduti ai consumatori con maggiore potere d’acquisto.

L’articolo di Xia e dei suoi colleghi avverte che questo uso del pesce foraggio “è inefficiente perché vengono trattenute meno sostanze nutritive”. Ad esempio, dicono, meno del 50% [degli acidi grassi nel pesce mangiato] sono conservati nel salmone scozzese d’allevamento.

Gli autori dello studio sono giunti alle loro conclusioni proponendo quattro diversi scenari per la distribuzione globale del pesce in 137 Paesi. Uno ha dato priorità all’uso del pesce catturato in ciascun Paese per il consumo nazionale e si è concentrato sulla sostituzione del consumo di carne rossa. La seconda propone di dare priorità all’accesso al pesce foraggio nei Paesi con un livello di consumo inferiore a 40 kilocalorie al giorno. Un terzo scenario propone che la stessa quantità di carne rossa venga sostituita in tutti i Paesi, mentre una quarta conclusione era determinata dalla disponibilità di pesce foraggio. Di tutte queste opzioni, la prima sarebbe quella che eviterebbe il minor numero di morti e la terza il maggior numero, anche se è probabile che questa distribuzione dei pesci sarebbe più semplice in un modello che nella realtà.

Si tratta, certo, di una previsione trentennale, ci sono molte incertezze. Una di queste? Sicuramente la garanzia di una pesca sostenibile. Per sostenere la produzione sostenibile di questo tipo di pesca, gli autori propongono l’adozione di strategie come lo spostamento dei siti di pesca in aree più favorevoli. Fattibile?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: