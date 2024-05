Uno sguardo ai tuoi occhi, come prendertene cura?

Molte persone non si rendono conto di quanto i nostri occhi siano delicati e quali fattori possano influenzarne la salute. Diamo per scontata una buona e normale funzionalità dei nostri occhi. Purtroppo, l'età e la genetica giocano un ruolo nella salute dei nostri occhi man mano che invecchiamo. A parte mantenere uno stile di vita sano e controllare regolarmente la vista, c'è poco che si possa fare. Tuttavia, altri fattori come l'uso di schermi e l'alimentazione sono sotto il nostro controllo. Ecco quindi 4 consigli per godere il più a lungo possibile della salute dei tuoi occhi!

2 cause e 3 consigli per proteggere i tuoi occhi

Uso degli schermi

È noto da tempo che fissiamo troppo gli schermi. Sfortunatamente, l’esposizione prolungata agli schermi può portare a sintomi come occhi secchi, visione offuscata e mal di testa, noti come sindrome della visione al computer.

Consiglio! Per ridurre i problemi legati all’uso degli schermi, segui la regola del 20-20-2: ogni 20 minuti, guarda per 20 secondi qualcosa che si trova lontano. Inoltre, assicurati di trascorrere almeno 2 ore al giorno all’aperto. Assicurati anche di avere un’illuminazione adeguata nel tuo spazio di lavoro per ridurre l’affaticamento degli occhi e utilizza eventualmente uno schermo antiriflesso o degli occhiali. Molti schermi offrono anche l’opzione per disattivare la forte luce blu.

Alimentazione

Anche la nostra alimentazione ha un impatto diretto sulla salute degli occhi. Una carenza di nutrienti essenziali può portare a limitazioni visive e aumentare il rischio di malattie oculari.

Consiglio! Un’alimentazione ricca di vitamine A, C ed E, zinco e acidi grassi omega-3 può proteggere i tuoi occhi. Queste vitamine si trovano in carote, agrumi, peperoni, verdure a foglia verde, ma anche in noci e semi. Gli omega-3 si trovano nel pesce grasso come salmone e sgombro.

Tuttavia, non tutti assumono questi nutrienti sufficientemente con la dieta. Potresti considerare un integratore alimentare. Fai attenzione però agli ingredienti contenuti.

Consiglio! Oculear è un integratore alimentare progettato specificamente per supportare la salute degli occhi. Contiene:

Estratto di frutto di Aronia e mirtilli: antiossidanti che aiutano a proteggere i tuoi occhi dai radicali liberi dannosi.

Rosa canina e Calendula: fonti di vitamina C e luteina, cruciali per la salute degli occhi.

Zinco e vitamine B: supportano la salute generale degli occhi e migliorano la visione notturna.

Beta-carotene: una forma di vitamina A essenziale per una buona vista.

Puoi trovare l’integratore Oculear nella tua farmacia locale o online su Slimminglabs.

Buona fortuna nel mantenere la salute dei tuoi occhi!

Non vuoi perdere le nostre notizie?