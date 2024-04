Birra: la classifica di chi ne consuma di più ti stupirà (spoiler, non è la Germania)

Se pensi alla birra, pensi alla Germania.. e invece no! Non sono i tedeschi a consumare più litri di birra pro capite, quanto gli abitanti della Repubblica Ceca

La birra è sempre la birra. Bevanda dalle radici antiche e dalle molteplici varianti, la sua versatilità e il suo gusto unico la rendono un’opzione amata da molti, perfetta per accompagnare ogni occasione, dal momento dell’aperitivo fino alle cene e agli eventi sociali. La sua freschezza e la sua storia radicata nella cultura umana la rendono un pilastro della convivialità in molte società.

Verrebbe facile pensare che sia la Germania, rinomata per la sua tradizione birraria e per le sue feste in cui scorrono fiumi di birra (una su tutte l’OktoberFest), sia la nazione a detenere il primato per il consumo di birra. Eppure non è così.

Inaspettatamente, infatti, è la Repubblica Ceca ad avere il più alto consumo di birra, con una media impressionante di 188 litri per abitante. Questo dato sorprendente supera le aspettative, dimostrando la forte predilezione per la birra in questa regione europea.

La Germania è solamente al settimo posto

Sul podio seguono l’Austria e la Polonia, confermando una diffusa passione per questa bevanda in diverse parti del continente. Nemmeno sul podio, dunque, troviamo la Germania per cui dobbiamo scorrere davvero molto in giù nella classifica fino al settimo posto.

A decretarlo è lo studio di Kirin Holdings che ha analizzato il consumo pro capite, che piazza in quarta posizione l’Irlanda, seguita da Lituania e Spagna. Dopo la Germania, poi, abbiamo l’Estonia all’ottavo posto, la Romania al nono e la Namibia al decimo.

E l’Italia? Nonostante sia più nota per la sua tradizione vinicola, la birra ha comunque il suo posto nel panorama delle bevande. Tuttavia gli italiani si collocano al 18º posto nella classifica mondiale, consumando in media 31 litri di birra per abitante. Questo dato riflette una preferenza maggiore per il vino, anche se non esclude un apprezzamento per la birra, soprattutto durante certe occasioni sociali.

Ovviamente ci sono anche aree del mondo dove il consumo di birra è significativamente inferiore, come in Africa, in India e nei Paesi Islamici, dove altre bevande alcoliche hanno una maggiore rilevanza culturale anche per motivi religiosi.

La classifica del consumo di birra pro capite

Repubblica Ceca Austria Polonia Irlanda Lituania Spagna Germania Estonia Romania Namibia

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Kirin Holdings

Ti potrebbe interessare anche: