Aromi per affumicatura: queste 8 sostanze genotossiche non sono più autorizzate nell’Ue (ma le troveremo nei prodotti ancora per anni)

La Commissione Ue ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione di 8 aromi per l'affumicatura di diversi alimenti. L'eliminazione sarà però graduale e ci vorranno anni per vederli scomparire definitivamente

L’UE ha preso una decisione importante che riguarda alcuni aromi utilizzati per conferire il caratteristico sapore affumicato a vari alimenti. La Commissione Europea ha di fatto confermato la proposta avanzata dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) di non autorizzare più l’uso di 8 sostanze aromatiche pericolose.

Questi aromi, utilizzati per conferire il gusto affumicato ad una vasta gamma di prodotti alimentari (carne, pesce, formaggi, snack, salse e altro) sono stati identificati come potenzialmente dannosi per la salute umana a causa dei loro effetti genotossici. In altre parole, sono in grado di danneggiare il DNA umano e aumentare il rischio di cancro.

Si tratta delle seguenti sostanze:

SF-001 “proFagus Smoke R714” (precedentemente denominato“Scansmoke PB 1110”)

SF-002 “Zesti Smoke Code 10

SF-003 “Smoke Concentration 809045”

SF-004 “Scansmoke SEF7525”

SF-005 “SmokeEx C-10”

SF-006 “SmokEz Enviro-23”

SF-008 “proFagus Smoke R709”

SF-009 “Fumokomp Conc.” (precedentemente denominato “Fumokomp”)

Secondo il parere dell’EFSA, pubblicato lo scorso novembre, l’uso di questi aromi è associato ad interferenze molto serie con il nostro organismo, confermate o che comunque non possono essere escluse:

Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, non è stato possibile escludere problemi di genotossicità per alcuno degli otto aromatizzanti di affumicatura. Per genotossicità s’intende la capacità di una sostanza di danneggiare il materiale genetico delle cellule. Cambiamenti o mutazioni delle informazioni genetiche all’interno di una cellula possono aumentare il rischio di sviluppare patologie come cancro e malattie ereditarie. Per questo tipo di tossicità non è possibile stabilire un livello di sicurezza.

Sebbene non sia stata specificata una quantità esatta di aromi che potrebbe causare problemi, l’adozione di un divieto totale è stata considerata la mossa più prudente per evitare rischi per la salute.

La decisione della Commissione Europea è supportata da un ampio consenso tra gli Stati membri e le parti interessate.

Quando saranno effettivamente messi al bando gli 8 aromi per affumicatura?

Il regolamento prevede un periodo di eliminazione graduale per consentire ai produttori e agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove normative. Sul sito della Commissione Europea si legge:

Se utilizzato in sostituzione dell’affumicatura tradizionale (ad esempio prosciutti, pesce, formaggi), il periodo di eliminazione graduale è di 5 anni. Per gli usi in cui viene aggiunto l’aroma di affumicatura per un sapore extra (ad esempio zuppe, patatine, salse), il periodo di eliminazione graduale sarà di 2 anni.

Altri due aromi, SF-007 e SF-010, sono vietati già dal 1° gennaio 2024.

Il nuovo regolamento sarà adottato formalmente dall’Ue nelle prossime settimane ed entrerà in vigore entro questa primavera.

Fonte: European Commission

