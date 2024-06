Vongole fresche richiamate per presenza di biotossine algali: marche e lotti da non consumare

Il ministero della Salute ha diramato, con un certo ritardo, il richiamo di alcune marche e lotti di vongole, a causa della presenza di biotossine algali

Negli ultimi giorni, un’allerta alimentare sempre più estesa ha colpito diverse varietà di vongole fresche, con richiami effettuati dai produttori a causa della presenza nei molluschi di biotossine lipofiliche algali DSP (Diarrethic Shellfish Poisoning), acido okadaico.

L’avviso di richiamo ha coinvolto specifici lotti di prodotti di diversi marchi. Tra questi ci sono:

vongole veraci nostrane vendute sotto il marchio Nieddittas

arselle cuore e vongole veraci marchiate Marceddi

arselle cuore Cirdu

Il comunicato ufficiale rilasciato da Nieddittas ha sottolineato l’importanza del monitoraggio costante delle zone di pesca e delle analisi condotte dall’Asl di Oristano. In particolare, si è evidenziata la probabile presenza di biotossine lipofiliche provenienti da alghe marine solo in alcuni lotti provenienti da determinate coltivazioni.

Anche Carrefour ha emesso in questi giorni un avviso di richiamo, segnalando la non idoneità al consumo di alcuni lotti di vongole cuore marchiate Nieddittas, indicando come causa la stessa presenza di biotossine.

Le biotossine algali sono pericolose perché sono sostanze tossiche prodotte da alcuni tipi di alghe marine durante le fioriture algali. Queste tossine possono accumularsi nei tessuti di molluschi filtratori come le vongole, rendendoli pericolosi per il consumo umano. Le biotossine algali possono causare una varietà di effetti avversi sulla salute, tra cui disturbi gastrointestinali, neurologici e persino morte in casi gravi.

È importante sottolineare che tutti i produttori hanno raccomandato di non consumare le vongole appartenenti ai lotti interessati e di restituirle al punto vendita per il rimborso. Tale precauzione è ovviamente essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori.

Il problema è che, nonostante gli avvisi di richiamo siano datati tra il 5 e il 6 giugno 2024, il Ministero della Salute ha reso pubblici tali avvisi solo sabato 8 giugno e lunedì 10 giugno 2024. Ovviamente i prodotti erano già stati ritirati dal mercato e si spera dunque che nessun consumatore li abbia più in casa (anche perché i confezionamenti fanno riferimento a date ancora precedenti).

Marche e lotti di vongole richiamate

Questo l’elenco completo delle vongole richiamate:

Vongole cuore (Cerastoderma spp) marchio Nieddittas:

Lotto 241078-30, data di confezionamento 30/05/2024

Lotto 241078-31, data di confezionamento 31/05/2024

Lotto 241078-02, data di confezionamento 02/06/2024

Lotto 241099-02, data di confezionamento 02/06/2024

Lotto 241099-03, data di confezionamento 03/06/2024

Lotto 241114-03, data di confezionamento 03/06/2024

Lotto 241114-04, data di confezionamento 04/06/2024

Lotto 241132-04, data di confezionamento 04/06/2024

Vongole veraci nostrane Nieddittas

Lotto 241079-31, data di confezionamento 30/05/2024

Lotto 241098-02, data di confezionamento 31/05/2024

Lotto 241107-02, data di confezionamento 02/06/2024

Lotto 241107-03, data di confezionamento 02/06/2024

Lotto 241107-04, data di confezionamento 03/06/2024

Lotto 241115-04, data di confezionamento 04/06/2024

Arselle cuore e vongole veraci Marceddi

Lotto L29052024A, data di confezionamento 29/05/2024

Lotto L29052024B, data di confezionamento 29/05/2024

Lotto L30052024A, data di confezionamento 30/05/2024

Lotto L30052024B, data di confezionamento 30/05/2024

Lotto L01/06/2024A, data di confezionamento 01/06/2024

Lotto L01/06/2024B, data di confezionamento 01/06/2024

Lotto L03/06/2024A, data di confezionamento 03/06/2024

Lotto L03/06/2024B, data di confezionamento 03/06/2024

Lotto L04/06/2024A, data di confezionamento 04/06/2024

Lotto L04/06/2024B, data di confezionamento 04/06/2024

Arselle cuore Cirdu

Lotto 0CRM20240531

Per ulteriori aggiornamenti fate riferimento al sito del Ministero della Salute.

Fonte: Ministero della Salute

