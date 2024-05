TrEno, il primo Treno Storico enogastronomico d’Italia: ora puoi scoprire le Langhe e i loro sapori (portando anche la bici)

Un viaggio enogastronomico a bordo di un treno storico circondati dai paesaggi Patrimonio dell’Unesco di Langhe, Monferrato e Roero: un’esperienza imperdibile

Il TrEno, il primo Treno Storico enogastronomico in Italia, offre un’esperienza unica per esplorare le affascinanti terre delle Langhe, del Monferrato e del Roero, celebri per i loro vini e i loro sapori unici. Questo viaggio eccezionale parte da Torino Porta Nuova e si snoda attraverso paesaggi mozzafiato, con la possibilità di salire e scendere nelle suggestive località di Bra e Alba.

Dal 12 maggio al 15 dicembre, dieci date offrono dieci esperienze esclusive che invitano i viaggiatori a immergersi nella cultura enogastronomica del territorio. I passeggeri possono godere di un viaggio suggestivo su un treno storico in servizio dal 1928 agli anni ‘80 i cui vagoni Centoporte, caratterizzati da sedili in legno che possono accogliere fino a 78 passeggeri, raccontano storie di un’epoca passata.

E non solo: il TrEno offre anche la possibilità di portare gratuitamente le proprie biciclette a bordo riponendole in un apposito bagagliaio, consentendo ai partecipanti di esplorare le colline circostanti con una pedalata rilassante. Durante il viaggio, i Narratori del territorio accompagnano i passeggeri, arricchendo l’esperienza con racconti e aneddoti sulla storia e le tradizioni locali.

Un aperitivo con Asti Spumante DOCG e Amaretti di Mombaruzzo allieta il percorso, mentre il viaggio tocca località rinomate come Canelli, nota per le sue Cattedrali Sotterranee, e Nizza Monferrato, famosa per il vino Barbera.

Si potranno gustare menù tipici accompagnati dai vini del territorio

Le esperienze culinarie non mancano: i viaggiatori possono gustare menù tipici accompagnati dai vini del territorio presso accoglienti ristoranti locali. Inoltre, sono previste visite a luoghi unici, come i Giardini del Castello di Canelli, aperti esclusivamente ai passeggeri del TrEno. L’itinerario include anche degustazioni di vini e formaggi, offrendo un’immersione completa nella ricchezza gastronomica del Piemonte.

Il fascino del viaggio in treno si unisce così alla bellezza dei paesaggi collinari e all’eccezionalità dei sapori locali, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i sensi. Viaggiare in un treno storico è un modo unico per esplorare questa regione rinomata, che fa parte del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO.

Il TrEno offre dunque non solo un viaggio attraverso il tempo, ma anche un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni di una delle zone più affascinanti d’Italia. Con dieci date disponibili e esperienze uniche in programma, questo treno enogastronomico promette di regalare momenti indimenticabili a tutte le persone che decideranno di salire a bordo.

