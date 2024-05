A Parigi la bici ha superato l’auto come mezzo di trasporto: è rivoluzione nella mobilità urbana

Sempre meno auto e sempre più bici: viene usata per l’11,2% degli spostamenti nelle vecchie mura contro il 4,3% in auto

La trasformazione del panorama urbano parigino è evidente: la bicicletta sta rapidamente surclassando l’auto come mezzo di trasporto preferito, segnando un cambiamento significativo nei comportamenti di mobilità della città.

Questa tendenza è confermata da uno studio condotto dall’Institut Paris Région (Ipr), che evidenzia come l’11,2% degli spostamenti all’interno delle vecchie mura della città vengano effettuati in bicicletta, mentre solo il 4,3% avviene in auto.

Gli spostamenti a piedi rimangono comunque al primo posto con il 53,5%, seguiti dai trasporti pubblici con il 30%. L’analisi mette in luce anche il crescente utilizzo della bicicletta negli spostamenti tra periferia e centro, con il 14% degli spostamenti in bicicletta e l’11,8% in auto.

Tutto ciò riflette una serie di cambiamenti nella mobilità urbana parigina. Le autorità locali hanno infatti promosso attivamente l’uso della bicicletta come alternativa sostenibile e salutare all’auto, implementando politiche e infrastrutture a sostegno del ciclismo urbano. Il risultato è una maggiore consapevolezza ambientale e un cambiamento culturale che favorisce la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

In arrivo altri cambiamenti per la gestione dei trasporti

Realizzato tra ottobre 2022 e aprile 2023, lo studio ha raccolto i dati di 3.337 abitanti dell’Ile de France, di un’età compresa tra i 16 e gli 80 anni, che hanno accettato di essere seguiti per una settimana via satellite e di compilare un diario degli spostamenti e rispondere ad alcune domande al telefono.

La crescita della popolarità della bicicletta è anche una risposta alle sfide legate alla congestione del traffico e all’inquinamento atmosferico che affliggono le città moderne. La bicicletta offre un’alternativa efficiente e flessibile per gli spostamenti urbani, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita urbana.

La promozione della mobilità ciclabile è solo l’inizio di un cambiamento più ampio nella pianificazione urbana e nella gestione dei trasporti. Progetti come il “Grand Paris Express”, che prevede la costruzione di 200 km di nuove linee di metropolitana, sono parte integrante di un approccio olistico alla mobilità urbana che mira a favorire modalità di trasporto sostenibili e a ridurre la dipendenza dall’auto.

