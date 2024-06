Auto elettriche: BYD svela il suo propulsore ibrido con un’autonomia di oltre 2.000 km

BYD innova con un nuovo sistema di propulsione ibrida: questo nuovo motore promette un'autonomia superiore a 2.000 km con un consumo di soli 2,9 litri per 100 km, riducendo l'impatto ambientale e i costi per gli automobilisti

Uno dei principali ostacoli che impedisce a molti potenziali acquirenti di passare alle auto elettriche è la questione della scarsa autonomia. Per chi deve affrontare lunghi viaggi o non ha facile accesso a infrastrutture di ricarica, l’idea di rimanere senza energia rappresenta una preoccupazione significativa. Questo limite ha spesso portato gli automobilisti a preferire veicoli a combustione tradizionale, nonostante i vantaggi ambientali delle auto elettriche.

BYD, gigante cinese delle auto elettriche, ha deciso di affrontare direttamente questo problema con il suo nuovo sistema di propulsione ibrida. Grazie a questa innovazione, il motore è in grado di offrire un’autonomia superiore ai 2.000 chilometri con un solo pieno.

Un consumo inferiore ai 3 litri per 100 km

Il nuovo sistema di BYD utilizza una tecnologia innovativa che permette di percorrere migliaia di chilometri senza bisogno di ricaricare o fare rifornimento. Come accennato, il produttore garantisce un’autonomia superiore ai 2.000 chilometri, rendendo possibile il viaggio da Parigi a Lisbona con un solo pieno, grazie a un consumo di carburante di circa 2,9 litri per 100 km. Questa soluzione è progettata per soddisfare le esigenze degli automobilisti attenti sia all’ambiente che al loro portafoglio.

Non a caso, la riduzione del consumo di carburante implica una diminuzione delle emissioni di gas serra e la possibilità di percorrere lunghe distanze con un solo pieno offre tranquillità agli automobilisti, come spiegato da Wang Chuanfu, presidente dell’azienda:

Con la batteria completamente carica e il serbatoio pieno, la tecnologia può garantire un’autonomia di 2.100 chilometri.

Questa nuova tecnologia sarà inizialmente disponibile sui modelli Qin L e Seal 06, due berline che saranno vendute a meno di 15.000 euro. L’azienda continua a impressionare con le sue performance commerciali: tra gennaio e aprile di questo 2024, BYD ha venduto quasi un milione di auto, mettendo pressione su Tesla e marchi tradizionali come Toyota e Volkswagen.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Bloomberg

Ti potrebbe interessare anche: