Meteo, prossima settimana previsto clima ‘pazzo’: prima caldo record, poi gelo e neve

Se domani 2 febbraio, giorno della Candelora, ogni regione, in base ai proverbi popolari, potrà predire se l’inverno è destinato a continuare o a finire, il meteo ci rivela che la prima settimana di febbraio sarà contraddistinta da un clima altalenante davvero insolito.

Temperature primaverili si alterneranno a pioggia e neve fino a bassa quota secondo quanto riporta Il meteo. Lunedì 3 e martedì 4 saranno caratterizzati da temperature molto più calde del solito, con valori oltre i 20°C nel centro-sud e con punte di circa 15°C nel nord, dovute all’alta pressione di origine africana.

Tuttavia tra la serata di martedì e mercoledì le temperature si abbasseranno nel giro di pochissime ore accompagnate da forti venti.

Per quanto riguarda la neve, probabilmente scenderà fino ai 100/300 metri di quota soprattutto in zona Marche e Abruzzo, dove potrebbero verificarsi anche bufere, e nelle ore successive in Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale.

Da venerdì e nel weekend della prima settimana di febbraio finalmente un po’ di stabilità con il sole quasi ovunque.

Ti potrebbe interessare anche:

Meteo, arriva il caldo con anticiclone da record, ma per il weekend torna la pioggia