Arrostisci i semi di zucca in padella o al forno, trucchi e tutto quello che devi sapere

Ecco qualche pratico consiglio per non sprecare i preziosi semi di zucca e trasformarsi in uno snack goloso e salutare

La stagione della zucca è ufficialmente iniziata. Fra i preparativi per Halloween e gustosi passati di verdura dai toni aranciati, vediamo come non sprecare nulla di questo ortaggio ricchissimo di proprietà e imparare a consumare anche i semi interni alla polpa – quelli che di solito finiscono nella spazzatura. Con qualche piccolo trucco potremo arrostirli e mangiarli come sano spuntino, oppure usarli per arricchire insalate o impasti salati.

Prima di arrostire i semi di zucca, tuttavia, è bene farli essiccare naturalmente. Basterà rimuoverli dalla polpa della zucca (facendo particolare attenzione ad eliminare tutte le fibre filamentose dell’ortaggio), sciacquarli con acqua corrente e disporli su un panno da cucina pulito affinché tutta l’acqua venga assorbita. Dopo una notte passata in un luogo caldo e asciutto, i semi di zucca sono pronti per essere sgusciati uno a uno.

Ora possiamo usare una padella per arrostire i nostri semi, e non sarà necessario usare ulteriori grassi, come olio o burro – questo perché i semi di zucca, in quanto semi oleosi, contengono già una componente grassa che permette loro di non bruciarsi a contatto con il calore. È bene utilizzare una fiamma molto bassa e una padella antiaderente, per non rischiare di abbrustolire il nostro salutare snack: in soli cinque minuti i nostri semi saranno dorati e profumati, pronti per essere consumati.

Se invece non abbiamo voglia o tempo di sbucciare i semi a uno a uno, possiamo tostarli interi nella padella, aggiungendo stavolta un po’ di olio per friggere. Dopo pochi minuti trascorsi a fiamma alta e con il coperchio, i semi inizieranno a ‘scoppiettare’ proprio come i popcorn, poiché i gusci si apriranno da soli per effetto del calore. A questo punto, se vogliamo, possiamo condire i semi sia con sale e rosmarino (se vogliamo uno spuntino salato) che con zucchero, cannella e noce moscata (se abbiamo voglia di qualcosa di dolce).

I semi di zucca possono essere arrostiti facilmente anche al forno. Dopo averli essiccati e sbucciati, basterà mescolarli con sale e qualche cucchiaio di olio d’oliva e distribuirli su una teglia unta, poi cuocerli per una ventina di minuti a temperatura bassa (150-160°C), girandoli più volte affinché la cottura sia uniforme. Il nostro spuntino è servito!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo anche: