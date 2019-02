7 richiami per 9 lotti in totale di gorgonzola D.O.P. per rischio Listeria.

I prodotti oggetti di ritiro sono commercializzati dallo stesso produttore, IGOR SRL, con diversi marchi.

Su tratta di Gorgonzola DOP Dolce. Il ritiro per presenza di Listeria monocytogenes è stato reso noto dal Ministero della Salute.

Il batterio è particolarmente patogeno e la raccomandazione è chiaramente quella di evitare il consumo del prodotto. Nel caso fosse stato acquistato e non consumato, i clienti possono riportarlo al punto vendita e ricevere il rimborso.

I lotti interessati dal richiamo sono:

1) numero 0083002 a marchio Casa Leonardi venduto in confezioni da un chilogrammo e mezzo e con data di scadenza fissata al 08.03.2019

2) numero 0088003 a marchio Colle Maggio venduto in confezioni da 300 grammi con peso variabile e data di scadenza al 17/02/2019

3) numero 0074035 a marchio Casa Leonardi venduto in confezioni da un 1,5Kg e con data di scadenza al 7 marzo 2019

4) numero 0074040 a marchio Bella Italia venduto in confezioni da un chilo e mezzo e data di scadenza al 07/03/2019

5) numero 0074027 a marchio Novarì e venduto sempre in confezioni da un 1,5Kg e con data di scadenza al 7 marzo 2019

6, 7, 8) numeri 0073033-0073034-0073036 a marchio Igor blu in confezioni da un chilo e mezzo e data di scadenza al 07/03/2019

9) numero 00716005 marchio Igor blu in confezioni da 150 grammi e data di scadenza al 16.02.2019