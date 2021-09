Infuso di foglie di nespolo, come prepararlo (e abbassare i livelli di glicemia nel sangue)

Le nespole sono un frutto molto amato per il loro sapore dolce e la consistenza morbida e succosa. Non tutti sanno, però, che le foglie del nespolo sono dotate di straordinarie proprietà antiossidanti, grazie al contenuto di flavonoidi e carotenoidi, ma soprattutto ipoglicemizzanti. Sono infatti un vero toccasana per chi soffre di diabete, ma anche di insulino-resistenza (sindrome metabolica), perché aiutano a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue.

Il modo migliore per godere dei loro eccezionali benefici per la salute è sicuramente l’infuso. Scopriamo come prepararlo in poche semplici mosse per abbassare naturalmente i livelli di glicemia. Inoltre, l’infuso favorisce la diuresi ed è un aiuto concreto per i reni sia nella prevenzione dei calcoli che delle infezioni.

Leggi anche: Quest’erba aromatica è capace di controllare la glicemia e di abbassare gli zuccheri nel sangue

Ingredienti

1 cucchiaio di foglie di nespolo secche e tritate

1 tazza d’acqua

Preparazione

Versate l’acqua in un pentolino e portate ad ebollizione. Spegnete la fiamma e aggiungete le foglie di nespolo essiccate, lasciandole in infusione per circa 10 minuti. Adesso non resta che aspettare che filtrare l’infuso e versarlo in una tazza. Il consiglio è quello di consumarlo dopo i pasti principali, ad esempio a pranzo e a cena.

Naturalmente la tisana va gustata così com’è senza aggiungere zuccheri o dolcificanti. In questo modo infatti verrebbe meno l’effetto più importante della bevanda, ovvero quello ipoglicemizzante.

Prima di sperimentare i benefici di questo infuso naturalmente ipoglicemizzante, sarebbe sempre rivolgersi al proprio medico per chiedere consiglio se tale rimedio è adatto in base ai propri problemi di salute.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare anche: