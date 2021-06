Mango: i benefici che non ti aspetti appena scoperti da una nuova ricerca

Una nuova ricerca ha scoperto che fare uno spuntino a base di mango può avere ottimi effetti sulla nostra salute, in particolare potrebbe aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche.

Il mango è un frutto molto amato, ma oltre al suo sapore particolare è dotato di alcune caratteristiche nutrizionali che lo rendono un alimento particolarmente sano. Al suo interno, infatti, vi sono una grande varietà di vitamine, minerali, fibre e micronutrienti.

Per comprendere meglio i benefici per la salute di questo frutto tropicale, uno studio della San Diego State University ha preso a campione 27 adulti in sovrappeso e obesi che hanno consumato 100 calorie di mango fresco o 100 calorie di biscotti a basso contenuto di grassi ogni giorno per 12 settimane.

Rispetto a coloro che hanno mangiato i biscotti, i partecipanti che consumavano mango hanno mostrato miglioramenti in alcuni fattori di rischio di malattie croniche, inclusi i livelli di glucosio a digiuno e l’infiammazione, sebbene i livelli di colesterolo e il peso corporeo non siano stati influenzati.

Questi risultati suggeriscono che il consumo giornaliero di mango potrebbe migliorare alcuni fattori di rischio associati al sovrappeso o all’obesità. Naturalmente è tutto da approfondire su un campione di studio ben più ampio e variegato.

I risultati completi della ricerca saranno presentati durante il NUTRITION 2021 LIVE ONLINE, in corso in questi giorni. Sul sito dell’evento si possono già leggere tutti i dettagli principali dello studio.

Fonte: NUTRITION 2021 LIVE ONLINE

