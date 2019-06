Fino a 25 tazzine di caffè non fanno male al cuore. Lo dice un nuovo studio

Arriva da Londra un nuovo studio sul caffè destinato a far discutere. Secondo i ricercatori, infatti, anche 25 tazze di questa bevanda al giorno sarebbero innocue per la salute del sistema cardiovascolare.

Gli amanti del caffè gioiranno nel sapere che, praticamente, possono bere quante tazze vogliono ogni giorno, almeno se fanno riferimento ad un recente studio della Queen Mary University di Londra. Questa ricerca sembra aver scoperto che è possibile bere fino a 25 tazze di caffè al giorno senza ripercussioni per il cuore.

Precedenti studi suggerivano che questa bevanda può dare problemi alle arterie e aumentare la probabilità di infarto o ictus. La nuova ricerca, presentata durante una conferenza a Manchester, confuta però i risultati ottenuti fino ad oggi.

Il campione preso ad esame è stato di 8.412 partecipanti, divisi in tre gruppi:

Il primo beveva meno di una tazza di caffè al giorno

di caffè al giorno Il secondo beveva da una a tre tazze di caffè al giorno

di caffè al giorno Il terzo ha consumato più di tre tazze, in media cinque, ma alcuni hanno bevuto addirittura 25 tazze al giorno!

Tenendo in considerazione età, peso e se erano o meno fumatori, i partecipanti sono stati poi sottoposti a risonanza magnetica cardiaca (MRI) e ad altre analisi utili a stabilire il benessere del sistema cardiovascolare.

Il risultato è sicuramente interessante anche se probabilmente discutibile (o quanto meno da approfondire): il caffè non è così dannoso per il sistema cardiovascolare come prima si pensava. Anche chi consuma dosi molto elevate di caffè, infatti, non ha maggiori probabilità di avere problemi alle arterie rispetto a chi invece lo beve con moderazione.

Sostanzialmente, secondo questo studio, bere fino a 25 caffè al giorno non è una scelta peggiore per la salute del cuore che berne meno di una tazza al giorno.

Visto il luogo in cui si è svolta la ricerca, difficilmente crediamo possa essersi trattato di caffè espresso ma, in ogni caso, vi consigliamo di non esagerare con il consumo di questa bevanda.

Infatti, anche se fosse confermata la totale sicurezza per il cuore (pure ad alte dosi), rimane comunque stimolante e potenzialmente dannosa, soprattutto per le persone più sensibili alla caffeina.

Leggi anche:

Francesca Biagioli