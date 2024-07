Ti sfidiamo a indovinare il nome del pittore nascosto in questa immagine. Chi è?

Oggi ti sfidiamo a capire chi si nasconde in questa immagine in bianco e nero. Si tratta di un famoso pittore. Indovini?

Per scoprire chi si nasconde in questa immagine non serve essere esperti di arte perché il pittore nascosto è talmente famoso che chiunque ne conosce il nome. Individuarne il ritratto non è troppo difficile, ma capire di chi si tratta può essere più complicato. Non ti resta che provare a indovinare.

Hai capito chi si nasconde nell’immagine? Se non ce l’hai fatta potresti provare ancora per qualche minuto e se nemmeno così dovessi riuscire a indovinare, sbircia qui sotto la soluzione. Si tratta, come vedi, di Van Gogh.

