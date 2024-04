Test visivo: c’è un insetto tra le banane, ma la maggior parte delle persone non lo vede. E tu?

Dove si nasconde l'insetto invisibile? E di che insetto si tratta? Mettiti alla prova con la sfida visiva che confonde tutti

Oggi ti sfidiamo a trovare l’insetto nascosto tra le banane. Non ti riveliamo di che insetto si tratta per rendere più difficile e avvincente la sfida, ma in compenso non hai alcun limite di tempo per risolvere l’enigma.

Ti consigliamo di prestare attenzione a ogni minimo dettaglio dell’immagine, senza trascurare nulla. E allora che aspetti? Mettiti alla prova con la sfida visiva delle banane.

Hai trovato l’insetto? Se non ce l’hai fatta, ecco la soluzione di seguito: come vedi, si tratta di una farfalla.

