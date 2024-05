Test visivo: c’è un intruso nascosto tra le mani, ma quasi nessuno riesce a capire di cosa si tratta. E tu?

Tra le impronte di mani si nasconde un elemento totalmente fuori posto. Riesci a capire che cos'è e dove si trova?

Osserva attentamente questa immagine prendendoti tutto il tempo che vuoi: ti consigliamo di concentrarti su ogni singolo particolare, senza trascurare nulla.

Solo in questo modo hai qualche possibilità di trovare l’intruso nascosto tra le impronte di mani. Non ti riveliamo di cosa si tratta per rendere la sfida più avvincente. Se hai ottime capacità visive, sicuramente riuscirai a individuare l’elemento estraneo.

Non ce l’hai fatta? Di seguito trovi la soluzione: come vedi, l’intruso è una foglia.

