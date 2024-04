Test personalità: scegli una lampadina e scopri quale “lavoro da casa” potrebbe fare per te

Hai mai pensato di fare un secondo lavoro da casa? Ne esistono innumerevoli, ma quale potrebbe fare al caso tuo? Scoprilo con il test delle lampadine

Sei alla ricerca di un lavoro da casa per integrare le tue entrate? Oggi ti proponiamo tre diverse idee che potrebbero suscitare il tuo interesse, ma per capire quale fa per te dovrai scegliere la lampadina che ti attira di più fra queste tre. Naturalmente si tratta di un gioco e come tale va preso!

Lampadina 1 – Assistente virtuale

Hai mai pensato al lavoro di assistente virtuale? Se hai buone capacità organizzative, hai un computer e una connessione internet, questa potrebbe essere una strada interessante. Esistono varie figure professionali di questo tipo, ovvero l’assistente virtuale che propone servizi di segreteria più generici, e l’assistente viruale che propone servizi più specifici per conto di aziende e imprenditori, occupandosi per esempio della gestione di social media, piattaforme di vendita online e via dicendo. Ovviamente non ci si può improvvisare ma è necessaria un’adeguata formazione.

Lampadina 2 – Vendere corsi online

Se hai competenze in un determinato settore, potresti sfruttarle per creare dei corsi online a tema, da mettere in vendita sul tuo sito web. Puoi anche iniziare creando dei video gratuiti su piattaforme come Youtube, per poi approfondire gli argomenti nei diversi corsi in vendita. Da dove iniziare? Innanzitutto devi scegliere un argomento, progettare il corso, scrivere i contenuti, aggiungere materiali multimediali e scegliere una piattaforma dove caricarli e poterli vendere.

Lampadina 3 – Trascrittore

Il trascrittore si occupa di trascrivere file audio o audiovisivi in testi scritti. Se i file sono in italiano, non occorre sapere le lingue ma bisogna avere a disposizione un computer e delle cuffie di qualità. Ovviamente bisogna anche conoscere alla perfezione la lingua italiana.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti consigliamo anche: