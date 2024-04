Test personalità: quanto sei sensibile? Scoprilo scegliendo la figura geometrica che preferisci fra queste tre

Triangolo blu, triangolo fucsia o cerchio giallo? Scegli la figura geometrica che preferisci e scopri quanto sei sensibile

Ritieni di essere una persona sensibile? Scoprilo con questo test scegliendo la figura geometrica che preferisci fra il cerchio giallo, il triangolo blu e il triangolo fucsia.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Cerchio giallo

Sei una persona altamente sensibile, una caratteristica esplorata in modo approfondito nel libro “The Highly Sensitive Person” della psicologa Elaine Aron. In quanto tale è probabile che tu abbia alcune tipiche caratteristiche, come una spiccata creatività, elevata empatia, forte intuizione, gentilezza ma anche una certa difficoltà nel prendere le decisioni.

Triangolo blu

Sei una persona con una spiccata sensibilità nei confronti di ciò che ti interessa. Prendi a cuore le cause in cui credi, per cui lotti strenuamente, dimostrando una sensibilità e un coraggio fuori dal comune. A volte però diventi rigido verso ciò che non corrisponde al tuo modo di vedere.

Triangolo fucsia

Sei una persona decisa e determinata, quando hai qualcosa in mente lo fai senza tante esitazioni. Non sei considerato una persona particolarmente sensibile, ma dipende dalle circostanze e dalle persone con cui hai a che fare. Infatti la tua sensibilità emerge in modo del tutto inaspettato.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti consigliamo anche: